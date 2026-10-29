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Kamanda Mohebbi: Ukweli wa Mlango wa Hormuz unaamuliwa uwanjani, sio katika nafasi ya mtandao

29 Oktoba 2026 - 18:24
Msimbo wa Habari: 1884125
Source: ABNA
Kamanda Mohebbi: Ukweli wa Mlango wa Hormuz unaamuliwa uwanjani, sio katika nafasi ya mtandao

Msemaji wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu alisema: ukweli wa Mlango wa Hormuz unaamuliwa angani, ardhini na baharini; sio katika nafasi ya mtandao na vyumba vya vita vya vyombo vya habari vya Marekani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, kamanda Hossein Mohebbi, naibu wa mahusiano ya umma na msemaji wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, kwa kuchapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii alisema: CENTCOM, mwuaji wa watoto! Mgogoro wa Suez wa 1956 ulifichua ukomo wa nguvu za Uingereza; historia wakati mwingine inabadilishwa katika vituo vya kimkakati. Thibitishieni madai ya kuwekwa mabomu ya baharini Hormuz kwa ushahidi huru, sio kwa taarifa!

Aliongeza: ukweli wa Mlango wa Hormuz unaamuliwa angani, ardhini na baharini; sio katika nafasi ya mtandao na vyumba vya vita vya vyombo vya habari vya Marekani

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