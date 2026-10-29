Kuuwawa kwa raia 12 wa Yemen katika shambulizi la anga la Saudi Arabia dhidi ya Taiz

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu Al-Masirah, wizara ya afya ya Yemen ilitangaza kwamba katika shambulizi la anga la Saudi Arabia dhidi ya nyumba ya makazi katika eneo la Al-Barh katika wilaya ya Maqbana huko Taiz, raia 12 waliuawa ambao wengi wao ni wanawake na watoto

Kwa mujibu wa ripoti hii, katika shambulizi hili lililolenga nyumba ya raia wa Yemen «Taufiq Al-Qauz», watu watatu pia walijeruhiwa na hali yao ni mbaya

Uhalifu huu umetokea wakati vyanzo vya Kiarabu vilitangaza kwamba safari za ndege katika uwanja wa ndege wa Ad-Dammam mashariki mwa Saudi Arabia zimesimamishwa tena kufuatia shambulizi la vikosi vya jeshi vya Yemen