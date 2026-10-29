Eisenkot: Netanyahu anajaribu kuchelewesha kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu Al Jazeera, Gadi Eisenkot, mpinzani mkuu wa Netanyahu katika uchaguzi wa Knesset wa utawala wa Kizayuni, alisema kwamba Netanyahu na wenzake wanaendesha operesheni haramu ya ushawishi kwa maoni ya umma ya Israeli ili kuchelewesha uchapishaji wa matokeo ya uchaguzi

Kwa mujibu wa ripoti hii, Eisenkot alionya kwamba «jaribio la kutumia vibaya taarifa ambazo hazijachunguzwa, kwa lengo la kuhoji matokeo ya uchaguzi wa Knesset, halikubaliki»

Habari hii inakuja wakati Isaac Herzog, mkuu wa utawala wa Kizayuni, pia alisema kwamba anafuatilia kwa karibu uchunguzi wa tuhuma zilizochapishwa asubuhi ya leo kuhusu matokeo ya uchaguzi

Herzog alitangaza kwamba «ushahidi na uvumi lazima uchunguzwe kikamilifu na wahusika wawajibishwe na kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria»