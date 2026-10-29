Ukosoaji mkali wa «Katz» dhidi ya «Eisenkot» kuhusu vita dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu tovuti ya habari Arab 48, «Israel Katz» waziri wa vita wa utawala wa Kizayuni, wakati akikosoa vikali kauli za hivi karibuni za «Gadi Eisenkot» mkuu wa chama cha «Yesh Atid» na mpinzani mkuu wa Benjamin Netanyahu katika uchaguzi wa Knesset wa utawala huu, alisema kwamba jeshi la Israeli litatekeleza uamuzi wowote kuhusu Iran

Kwa mujibu wa ripoti hii, Israel Katz alielezea mwaliko wa Gadi Eisenkot kwa makamanda wa taasisi za usalama za utawala wa Kizayuni kupinga shinikizo za kisiasa kama «usio wa kidemokrasia na mbali na ukweli»

Katz alikanusha uwepo wa tofauti kati ya ngazi za kijeshi na kisiasa za utawala wa kikoloni kuhusu Iran na kudai: jeshi la Israeli litatekeleza uamuzi wowote unaochukuliwa katika suala hili na linashiriki katika mashauriano na mazungumzo yote yanayohusiana na Iran

Waziri wa vita wa utawala wa kikoloni aliongeza: Eisenkot kwa kuwahutubia makamanda wakuu wa jeshi na kuwataka kutotii amri za waziri mkuu, waziri wa vita na taasisi za usalama zenye mamlaka ya kisheria, kwa kweli alitoa kauli «zisizo za kidemokrasia na mbali na ukweli». Maneno ya Eisenkot ni mwendelezo wa «kampeni ya uongo» ambayo yeye na washirika wake walianzisha wakati wa uchaguzi; kampeni iliyokuwa msingi wa madai ya uwepo wa tofauti kati ya ngazi za kijeshi na kisiasa kuhusu namna ya kukabiliana na Iran