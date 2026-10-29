Waziri wa mambo ya nje wa Oman adai kusitishwa kwa vitisho vya Marekani dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu mtandao wa Al-Masirah, «Badr Al-Busaidi», waziri wa mambo ya nje wa Oman, katika mahojiano na mtandao wa Channel 4 wa Uingereza alisisitiza kwamba usalama wa Ghuba ya Uajemi lazima uhakikishwe na nchi za kanda na nchi hizi hazipaswi kutegemea madola ya nje

Pia alieleza matumaini kwamba nchi nyingine za kanda zitatambua kwamba jiografia imeziunganisha na Iran pia ni sehemu ya ukweli huu wa kijiografia

Waziri wa mambo ya nje wa Oman alisisitiza umuhimu wa kubadilisha milinganyo ya usalama katika Ghuba ya Uajemi na kuunda mfumo mpya wa usalama ambapo kwa kupunguza utegemezi kwa Marekani, nchi za kanda zichukue jukumu la msingi