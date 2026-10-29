Udanganyifu unaorudiwa wa Trump kuhusu vita na Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu mtandao wa Al Jazeera, Donald Trump, rais wa Marekani, alidai: Iran imepata kushindwa kukubwa sana na Marekani hivi karibuni itamaliza vita na nchi hii

Pia alidai kwamba Iran kwa sababu ya kukatika kwa umeme imekumbana na matatizo katika uzalishaji wa ndege zisizo na rubani

Trump katika kuendeleza madai yake aliongeza: Iran bado ina makombora, lakini idadi yao ni ndogo sana kuliko awali

Rais wa Marekani kuhusu operesheni ya jeshi la nchi yake nchini Venezuela pia alidai: hawapendi kuzungumza kuhusu Venezuela. Hivi karibuni tulipokea mapipa milioni moja ya mafuta bila gharama yoyote. Mgogoro mdogo na Venezuela ulitokea na tuliimaliza ndani ya siku moja bila hasara yoyote. Hakuna aliyekufa, hakuna mtu. Tulifunga faili la Venezuela na hawazungumzi kuhusu hilo

Aliendelea na madai yake na kuongeza: sasa tunakabiliana na nchi kubwa zaidi (Iran) na hali inaendelea vizuri vile vile. Wairani hawana jeshi la baharini wala jeshi la anga