Marekani inatumia kila njia kuwakandamiza wanadamu / Tunapigana dhidi ya adui mhalifu na fisadi kwa mujibu wa amri ya Mwenyezi Mungu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt(as) -ABNA-, Sayyid Abdul-Malik Badruddin al-Houthi, kiongozi wa harakati ya Ansarullah nchini Yemen, katika hotuba yake kwa mnasaba wa Siku ya Shahidi, alisisitiza umuhimu wa utamaduni wa shahada na upinzani. Alisema kuwa Marekani inatumia rasilimali na uwezo wake wote kuwakandamiza jamii za wanadamu katika maeneo mbalimbali ya dunia.

Siku ya Shahidi: Kusisitiza upinzani na kujikomboa kutoka katika utawala wa mabavu

Sayyid Abdul-Malik Badruddin al-Houthi alianza hotuba yake kwa kutoa shukrani kwa familia za mashahidi zenye subira na msimamo thabiti, pamoja na kuzitolea heshima. Alisema:

“Wananchi wa Yemen wanaadhimisha kumbukumbu ya Siku ya Shahidi kama tukio kubwa lenye thamani ya kina ya kiimani. Tukio hili linapata utukufu, heshima na umuhimu wake kutokana na nafasi ambayo Mwenyezi Mungu Mtukufu ameipa shahada katika njia Yake na mashahidi wa njia hiyo.”

Aliongeza kuwa wananchi wa Yemen wanaadhimisha siku hii katika mazingira ambayo kila siku wanatoa mashahidi, wanalinda bendera ya jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu na wanakabiliana na uvamizi wa madhalimu, wenye kiburi na wahalifu wanaowashambulia bila haki, kwa dhuluma na usaliti.

Kiongozi huyo wa Ansarullah alifafanua kuwa, kupitia maadhimisho ya kila mwaka ya tukio hili, wananchi wa Yemen wanalenga kuimarisha dhana ya Qur'ani kuhusu shahada katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu wake, moyo huu una umuhimu mkubwa katika kuvunja minyororo ya hofu na vifungo vinavyotumiwa na watawala madhalimu, majabari na wenye kiburi ili kuyafanya mataifa ya Kiislamu kuwa mateka wa utawala wao.

Al-Houthi alisema kuwa mashahidi wa njia ya Mwenyezi Mungu ni mifano yenye kuhamasisha katika kujitolea, maadili, misingi bora na uvumilivu. Umma unajifunza kutoka kwao subira, ustahimilivu na kusimama imara dhidi ya uonevu na uasi.

Alisisitiza kuwa kufuata njia ya haki na malengo ya uadilifu kunalenga kuimarisha maadili ya wema, haki na uadilifu katika jamii.

Jihadi na kukabiliana na utawala wa mabavu na dhuluma

Kiongozi wa Ansarullah, akizungumzia nia za kutaka kutawala wengine katika ulimwengu wa sasa, alisema kuwa nguvu nyingi katika jamii ya wanadamu zinafuata sera za dhuluma, utawala wa mabavu, unyonyaji, ukatili, udikteta na tamaa. Alisema hali hii inashuhudiwa katika nchi nyingi na taasisi kubwa zenye rasilimali na uwezo mkubwa.

Aliongeza kuwa pale umma unapofuata njia ya Mwenyezi Mungu, hujikomboa kutoka katika utawala wa watawala madhalimu, wenye kiburi na wahalifu, na hupata msaada na uungwaji mkono wa Mwenyezi Mungu.

Al-Houthi alisema kuwa anaiona jihadi kama njia ya kuwalinda wananchi na kuwakomboa kutoka katika utawala wa mabavu. Alifafanua kuwa miongoni mwa matokeo ya jihadi ni kusimamisha haki, uadilifu na wema katika jamii.

Aliongeza kuwa hata mataifa yanayotafuta amani na yanayotakia mema jamii zinazoyazunguka hayawezi kujilinda dhidi ya uovu wa wale anaowataja kuwa watu waovu na madhalimu.

Aliendelea kusema kuwa jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu hutimiza uhuru katika maana yake halisi na kuuweka umma katika nafasi ya nguvu ili uweze kukabiliana na uovu, uhalifu, uasi, ufisadi na dhuluma.

Kiongozi huyo wa Ansarullah pia alisisitiza kuwa mbadala wa jihadi ni hali ambayo umma unajisalimisha mbele ya watawala madhalimu na wenye kiburi.

Akizungumzia kile alichokiita juhudi za maadui za kuutawala umma wa Kiislamu, kunyakua rasilimali zake na kuyakalia kwa mabavu maeneo yake, alisema kuwa kila taifa linalotaka heshima, usalama na kujilinda linapaswa kuwa na nguvu na uwezo wa kutosha wa kukabiliana na uvamizi.

Palestina na matokeo ya utawala wa mabavu wa mataifa yenye nguvu

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, kiongozi wa Ansarullah alizungumzia suala la Palestina. Alisema kuwa wananchi wa Palestina hawakuwa na msimamo maalumu wa uhasama dhidi ya Wayahudi au Uingereza kabla ya uvamizi wa Waingereza na baadaye uvamizi wa Wazayuni.

Alieleza kuwa wananchi wa Palestina walikuwa watu wanyonge waliolengwa kutokana na tamaa na nia mbaya, kwa mujibu wa maelezo yake.

Al-Houthi pia alisema kuwa umma wa Kiislamu umeshindwa kutekeleza wajibu wake kwa karne nyingi, jambo ambalo limewapa watawala madhalimu na wenye kiburi fursa ya kueneza dhuluma na ufisadi.

Aliongeza kuwa watawala hao na wahalifu wameyageuza maisha ya jamii za wanadamu kuwa ya mateso, huzuni na migogoro. Kadiri wanavyopata nguvu zaidi, ndivyo wanavyozidi kutumia rasilimali na uwezo wao dhidi ya wananchi.

Kiongozi huyo wa Ansarullah, akizungumzia nguvu za kiuchumi, kijeshi na kimali za baadhi ya nchi na tawala, alibainisha kuwa uwezo na ushawishi huo mkubwa hutumiwa katika njia ya uasi, uhalifu na dhuluma dhidi ya jamii za wanadamu.

Ukosoaji dhidi ya Marekani na matumizi ya silaha za maangamizi

Abdul-Malik Badruddin al-Houthi alielekeza sehemu ya hotuba yake katika kuikosoa Marekani, akisema:

“Ikiwa nchi hii ingekuwa miongoni mwa nguvu zinazotetea wema na amani, na ingetumia rasilimali zake zote kubwa kwa manufaa ya jamii za wanadamu, hali ya dunia ingekuwaje?”

Alisisitiza kuwa Marekani inatumia uwezo na rasilimali zake zote kuwakandamiza jamii za wanadamu katika maeneo mbalimbali duniani.

Kiongozi wa Ansarullah, akizungumzia matumizi ya silaha za nyuklia na mabomu ya atomiki na Marekani, alisema kuwa silaha hizo zimetumiwa kuua mamia ya maelfu ya watu, wakiwemo watoto, wanawake, wazee na vijana.

Al-Houthi pia alisema kuwa Marekani hutengeneza aina hatari zaidi za silaha kwa ajili ya kuharibu miji. Alisisitiza kuwa miji si kambi za kijeshi, bali ni maeneo ya makazi na sehemu ambazo jamii za raia huishi.

Katika kuendelea na hotuba yake, alisisitiza kuwa Wamarekani hutumia uwezo wao mkubwa wa vyombo vya habari kueneza upotoshaji na ufisadi, kuyadhibiti mataifa, kuyadanganya na kuyasukuma katika ufisadi.