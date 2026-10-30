Al-Jolani na Al-Zaidi katika uwanja wa mabomu wa kuimarisha uhusiano wa karibu kati ya Syria na Iraq

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt -ABNA-, Ahmad al-Sharaa, anayejulikana kwa jina la Abumuhammad al-Jolani na kiongozi wa utawala wa Syria unaoongozwa naye, hakulichukulia ziara ya Ali al-Zaidi, Waziri Mkuu wa Iraq, kama tukio la kawaida la itifaki au ziara nyingine za kidiplomasia.

Alikwenda mwenyewe katika uwanja wa ndege wa Damascus kumpokea mgeni wake, kisha akaandamana naye hadi Ikulu ya Rais, ambako viongozi hao wawili waliongoza kikao kikubwa cha mazungumzo.

Mapokezi hayo ya kirafiki yanaonyesha umuhimu ambao viongozi wa utawala wa al-Jolani wanaupa ufunguzi wa ukurasa mpya katika uhusiano na Baghdad. Hata hivyo, uhusiano wa al-Jolani na Iraq bado unakabiliwa na hisia kali, mashaka na wasiwasi unaotokana na historia yake ya hivi karibuni nchini humo. Wasiwasi huu upo upande wa Iraq na pia miongoni mwa baadhi ya makundi yaliyojumuishwa katika muundo wa utawala wa al-Jolani.

Juhudi za al-Jolani kuondoa wasiwasi wa Baghdad

Kabla ya ziara hiyo, al-Jolani alifanya mahojiano ya televisheni na kituo cha Iraq cha Dijlah, akijaribu kuondoa wasiwasi wa wananchi wa Iraq.

Alijaribu kusisitiza maslahi ya kiuchumi ili kupunguza uzito wa masuala ya msingi yanayoathiri uhusiano kati ya Iraq na Syria. Masuala hayo yanahusiana na historia ya al-Jolani nchini Iraq, ambako alipigana, pamoja na historia ya kundi lake, Jabhat al-Nusra, ambalo lilitokana na kundi la kigaidi la ISIS kabla ya kujitenga nalo na hatimaye kufikia madarakani nchini Syria.

Katika muktadha huo, al-Jolani aliwasilisha simulizi iliyopunguzwa makali kuhusu historia yake. Alikanusha kushiriki katika mauaji ya raia au mapigano ya kimadhehebu katika ardhi ya Iraq. Pia alitangaza kuunga mkono msimamo wa kwamba silaha zote nchini Iraq zinapaswa kuwa chini ya mamlaka ya serikali.

Al-Jolani aliendelea kuzungumzia fursa za uwekezaji wa pamoja, zikiwemo kusafirisha mafuta ya Iraq kupitia pwani ya Syria na kuwekeza katika ardhi za kilimo zilizopo karibu na mpaka wa Syria na Iraq. Kwa mujibu wake, ardhi hizo zina uwezo wa kuzalisha chakula cha kutosheleza mamilioni ya watu.

Mzozo kuhusu ziara katika maeneo matakatifu ya Mashia

Katika juhudi za kuonyesha msimamo wa wastani na kukanusha kuwepo kwa mivutano ya kimadhehebu, al-Jolani alisema kuwa yuko tayari kuwapokea mahujaji wa Iraq wanaotaka kuzuru maeneo matakatifu nchini Syria. Hata hivyo, alihusisha ziara hizo na kuboreshwa kwa hali ya usalama.

Sharti hilo linaweza kueleweka kwa kuzingatia kuendelea kwa shughuli za ISIS kwa upande mmoja na ushawishi mkubwa wa makundi yenye misimamo mikali ndani ya muundo wa mamlaka ya utawala wa al-Jolani kwa upande mwingine.

Mfano wa misimamo ya makundi hayo ulijitokeza muda mfupi baada ya al-Zaidi kuwasili Damascus.

Waziri Mkuu wa Iraq, wakati wa ziara yake, alitembelea Msikiti wa Umawiyyah na Haram ya Bibi Zainab (SA). Pia alitangaza kutengwa kwa msaada wa kifedha wa dola milioni tano kwa ajili ya Haram ya Bibi Zainab (SA), na kiasi kama hicho kwa ajili ya Msikiti wa Umawiyyah.

Hatua hiyo ilikosolewa na mwanazuoni wa Saudi Arabia, Sheikh Abdullah al-Muhaysini, kupitia ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X.

Alisema kuwa kama uamuzi ungekuwa mikononi mwake, asingekubali ziara rasmi kufanyika katika eneo ambalo, kwa mujibu wa mtazamo wake, hufanyika matendo ya kishirikina.

Al-Muhaysini pia alidai kuwa kutetea haki za raia wa Kishia hakumaanishi kwamba hatua zinazotoa uhalali rasmi kwa eneo hilo na ibada zinazofanyika humo zinapaswa kuchukuliwa.

Makubaliano ya awali bila kusainiwa kwa nyaraka za mwisho

Licha ya mapokezi makubwa ya ziara hiyo, pande hizo mbili hazikutangaza kusainiwa kwa makubaliano yoyote ya mwisho au hati za maelewano.

Matokeo yaliyotangazwa ya mkutano huo yalijikita zaidi katika kufufua mijadala kuhusu miradi ya kimkakati, ikiwemo:

Ujenzi upya wa bomba la mafuta la Kirkuk–Baniyas.

Kuandaa mazingira ya kufanyika kwa kongamano la pamoja la kiuchumi.

Kuendeleza njia za usafirishaji na usafirishaji wa bidhaa kwa njia ya nchi kavu.

Aidha, ilikubaliwa kuwa ujumbe wa kiusalama kutoka Iraq utembelee Syria na kuundwa kwa kamati ya kuchunguza uwezekano wa kurejesha ziara zilizopangwa za wananchi wa Iraq katika Haram ya Bibi Zainab (SA).

Kwa mtazamo huo, ziara hii ilikuwa zaidi ya kuweka mfumo wa kisiasa wa ushirikiano na kujaribu kuondoa vikwazo kuliko kuanzisha miradi mahususi iliyoanza kutekelezwa.

Usafirishaji wa mafuta ya Iraq kupitia ardhi ya Syria unaendelea

Katika suala hili, ni muhimu kukumbuka kuwa kwa sasa Iraq inatumia ardhi ya Syria kusafirisha sehemu ya shehena zake za mafuta. Utaratibu huo ulianza mwishoni mwa mwezi Machi mwaka 2026.

Wakati huo, Kampuni ya Masoko ya Mafuta ya Iraq (SOMO) ilitoa mikataba ya kusafirisha takribani tani 650,000 za mafuta mazito kwa mwezi kupitia kivuko cha al-Waleed–al-Tanf hadi kwenye vituo vya Baniyas.

Shehena hizo humwagwa katika matangi ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Baniyas, kisha huhamishiwa kwenye gati ili kupakiwa katika meli za mafuta kwa ajili ya kusafirishwa na kuuzwa nje ya nchi.

Utaratibu huu, ambao ulianza kama jaribio, baadaye uligeuka kuwa njia endelevu inayopanuka. Kupitia huduma za usafirishaji na ugavi, Syria hupata mapato kutokana na matumizi ya ardhi na miundombinu yake kama njia ya kupitisha shehena hizo.

Kwa mujibu wa maelezo ya maafisa wa Kampuni ya Mafuta ya Syria, sehemu ya mafuta mazito kutoka Iraq hutumika kama nishati kwa baadhi ya vituo vya kuzalisha umeme nchini Syria. Hata hivyo, bomba la mafuta la Kirkuk–Baniyas bado halijaanza kufanya kazi tena.

Vikwazo vya kiusalama na kimadhehebu katika kuimarisha uhusiano wa Damascus na Baghdad

Kwa ujumla, hadi sasa hakuna athari za moja kwa moja zinazoweza kuthibitishwa kutokana na ziara ya al-Zaidi mjini Damascus.

Hali hii inatokana kwa upande mmoja na kuendelea kwa mvutano na mgawanyiko wa kimadhehebu, na kwa upande mwingine na uwepo wa makundi yenye ushawishi mkubwa ndani ya Syria ambayo yanapinga kufunguliwa kikamilifu kwa uhusiano na Iraq. Makundi hayo yanajaribu kuuweka ushirikiano huo katika mipaka ya mafanikio fulani ya kiuchumi, hasa katika sekta ya mafuta.

Masuala tata ya kiusalama yanayohusiana na hali ya mipaka ya nchi hizo mbili nayo yanaongeza ugumu wa hali hiyo, kwani ISIS bado hujitokeza katika eneo hilo mara kwa mara.

Mambo haya yote yanaweza kufanya iwe vigumu kubadilisha mapokezi ya kidiplomasia na maelewano ya awali kuwa uhusiano thabiti na wa kudumu.

Mafanikio ya kuanzisha uhusiano wa aina hiyo yatategemea uwezo wa pande zote mbili wa kuvuka uwanja wa mabomu unaozunguka juhudi za kuimarisha ukaribu kati yao.