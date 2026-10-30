Makamu Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Kiislamu la Kishia nchini Lebanon apinga uamuzi wa kufuta leseni ya Benki ya Saderat ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Sheikh Ali al-Khatib, Naibu Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Kiislamu la Kishia nchini Lebanon, amekutana na ujumbe wa viongozi wa Benki ya Saderat ya Iran nchini Lebanon.

Katika mkutano huo, ujumbe huo ulimweleza kuhusu uamuzi wa Benki Kuu ya Lebanon wa kufuta leseni ya shughuli za Benki ya Saderat ya Iran na kufunga matawi yake nchini humo, pamoja na athari za kifedha na kibinadamu zinazoweza kusababishwa na uamuzi huo.

Kufutwa kwa leseni kwa ombi la Marekani

Wajumbe wa ujumbe huo walisema kuwa Benki Kuu ya Lebanon imefuta leseni ya Benki ya Saderat ya Iran nchini humo kwa kisingizio cha kulinda sekta ya benki ya Lebanon na kwa ombi la Marekani.

Ujumbe huo pia ulionya kuwa utekelezaji wa uamuzi huo utaziweka familia 35 za Lebanon katika hatari ya kupoteza ajira na vyanzo vyao vya mapato. Aidha, hatua hiyo itaathiri amana za wateja wa benki hiyo.

Wajumbe hao, wakizungumzia historia ya benki hiyo, waliongeza kuwa Benki ya Saderat ya Iran ndiyo benki pekee ambayo hapo awali ilikuwa imerejesha fedha za amana za wateja wa Lebanon kwa wamiliki wake.

Al-Khatib: Uamuzi wa Benki Kuu ya Lebanon haukubaliki

Sheikh Ali al-Khatib, akijibu suala hilo, alisema kuwa uamuzi huo haukubaliki kabisa.

Akikosoa msimamo wa viongozi wa Lebanon, alisema:

“Lebanon inatekeleza maagizo ya Marekani kuliko hata Marekani yenyewe, ilhali nchi za Ulaya hazijachukua hatua kama hiyo.”

Al-Khatib aliongeza kuwa ingewezekana kusimamisha shughuli za benki hiyo kwa muda na kuchunguza kwanza matokeo ya uamuzi huo kabla ya kufuta leseni yake na kuifunga.

Alisema kuwa haikupaswa kufungwa benki hiyo kwa namna ambayo ingeacha familia za Lebanon bila ajira, kuvuruga maisha yao ya kiuchumi na kuweka fedha za wawekaji amana katika hatari.

Mwisho, al-Khatib alizitaka mamlaka za Lebanon kufuta uamuzi huo na pia kuachana na maamuzi mengine, yakiwemo yale ya kupiga marufuku safari za ndege za abiria za Iran kwenda Lebanon.