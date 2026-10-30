Vifo na majeruhi kadhaa kufuatia kuanza tena kwa mapigano ya mpakani kati ya Pakistan na Afghanistan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, mapigano ya mpakani kati ya Pakistan na Afghanistan yameanza tena katika maeneo kadhaa ya mpakani katika siku mbili zilizopita, na kusababisha vifo na majeruhi.

Maendeleo haya yametokea wakati ambapo mashambulizi ya silaha ndani ya Pakistan yanaongezeka, huku Islamabad na Kabul zikilaumiana kuhusu wajibu wa kuzorota kwa hali ya usalama nchini humo.

Mapigano karibu na kivuko cha mpaka cha Angoor Adda

Mapigano kati ya vikosi vya nchi hizo mbili yalianza karibu na kivuko cha mpaka cha Angoor Adda, kinachounganisha eneo la kikabila la Waziristan Kusini nchini Pakistan na jimbo la Paktia kusini mwa Afghanistan.

Mapigano hayo yaliendelea kwa vipindi tofauti hadi Alhamisi jioni.

Jeshi la Pakistan katika taarifa yake lilitangaza kuwa mashambulizi ya makombora kutoka kwa vikosi vya Afghanistan yalisababisha kifo cha raia mmoja katika ardhi ya Pakistan na kuwajeruhi watu wengine watano.

Jeshi la Pakistan pia lilivishutumu vikosi vya Afghanistan kwa kulenga maeneo ya makazi upande wa Pakistan wa mpaka kwa kutumia silaha nyepesi na nzito.

Mtazamo tofauti wa Kabul kuhusu mapigano hayo

Kwa upande mwingine, Wizara ya Ulinzi ya Afghanistan katika taarifa yake ilisema kuwa vikosi vya Pakistan vililenga maeneo ya vikosi vya ulinzi wa mpaka vya Afghanistan kwa kutumia ndege zisizo na rubani za kujitoa mhanga.

Wizara hiyo iliongeza kuwa vikosi vya Afghanistan vilijibu mashambulizi hayo kwa kuharibu maeneo kadhaa ya kijeshi ya jeshi la Pakistan.

Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Afghanistan, wanajeshi kadhaa wa Pakistan waliuawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo, huku upande wa Afghanistan ukiripoti kutokuwa na majeruhi wala vifo.

Kwa upande mwingine, serikali ya eneo la jimbo la Nangarhar mashariki mwa Afghanistan ilitangaza kuwa watoto wawili walifariki dunia baada ya vikosi vya Pakistan kushambulia kwa makombora maeneo ya makazi katika jimbo hilo Alhamisi jioni.

Chanzo cha mivutano: Shughuli za Taliban wa Pakistan na Mstari wa Durand

Chanzo cha mvutano wa sasa kati ya nchi hizo mbili jirani kinatokana na tofauti za kiusalama zilizojikusanya tangu Taliban walipochukua madaraka nchini Afghanistan mwaka 2021.

Mwanzoni, Pakistan ilitarajia kuwa kuingia madarakani kwa Taliban kungeimarisha ushirikiano wa kiusalama na kudhibiti shughuli za makundi yenye silaha katika pande zote mbili za mpaka. Hata hivyo, uhusiano kati ya nchi hizo mbili ulizidi kuwa na mvutano kutokana na shughuli za kundi la Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP).

Islamabad inaituhumu serikali ya Taliban kwa kuruhusu wapiganaji wa kundi la Tehrik-e-Taliban Pakistan kutumia ardhi ya Afghanistan kama maficho ya kupanga na kutekeleza mashambulizi ndani ya Pakistan.

Serikali ya Taliban inakanusha tuhuma hizo na kusisitiza kuwa kushughulikia changamoto za kiusalama za Pakistan ni jukumu la ndani la nchi hiyo.

Mgogoro wa kihistoria kuhusu mpaka wa Durand, wenye urefu wa takribani kilomita 2,600, pia ni mojawapo ya masuala ambayo bado hayajapatiwa ufumbuzi kati ya Afghanistan na Pakistan.

Kuongezeka kwa mashambulizi ya silaha nchini Pakistan

Wakati huohuo, Pakistan inakabiliwa na ongezeko la machafuko na mashambulizi ya kutumia silaha, hasa katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa lililopo kaskazini-magharibi na jimbo la Balochistan lililopo kusini-magharibi mwa nchi hiyo.

Maafisa wa Pakistan wametangaza kuwa tangu mwanzoni mwa mwaka 2026, zaidi ya mashambulizi 2,800 ya kutumia silaha yamesajiliwa, na kusababisha takribani watu 3,000 kuuawa.

Islamabad inatumia takwimu hizo kama sehemu ya hoja zake za kuitaka Kabul kuchukua hatua dhidi ya makundi yenye silaha yanayofanya shughuli zake katika eneo hilo.