Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Baraza la Dini ya Kiislamu la Ufaransa (CFCM) limekemea vitisho vya kuuawa vilivyoelekezwa dhidi ya waumini wanaoswali katika msikiti mmoja mjini Lodève, katika jimbo la Hérault, kusini mwa Ufaransa. Baraza hilo limezitaka mamlaka za Ufaransa kuhakikisha usalama wa maeneo yote ya ibada.

Katika taarifa yake, baraza hilo lilisema kuwa maandishi ya vitisho yaligunduliwa kwenye kuta za msikiti huo. Miongoni mwa maneno yaliyoandikwa ni: “Ama masanduku ya safari au majeneza; Uislamu lazima uondoke hapa.”

Aidha, ndege aliyekuwa amekufa aliwekwa mbele ya msikiti huo. Kwa mujibu wa baraza hilo, vitendo hivyo vinaonyesha juhudi za kuwatisha waumini na kueneza hofu miongoni mwao.

Maandishi hayo pamoja na ndege aliyekufa viligunduliwa siku ya Jumanne. Siku iliyofuata, takribani watu 200 walikusanyika mbele ya msikiti huo kulaani vitendo vya kueneza chuki dhidi ya Waislamu.

Baraza la Dini ya Kiislamu la Ufaransa, ambalo linawakilisha Waislamu nchini humo, lilisisitiza kuwa vitendo hivyo ni vya uzito mkubwa na haviwezi kuchukuliwa kuwa ni uchochezi wa kawaida tu.

Baraza hilo lilieleza kuwa vitisho hivyo vinaonyesha wazi kulengwa kwa watu kutokana na utambulisho wao wa kidini, na likatangaza mshikamano wake na waumini wa msikiti huo pamoja na Waislamu wa mji wa Lodève.

Kuongezeka kwa vitendo vya chuki dhidi ya Waislamu nchini Ufaransa

Taasisi hiyo ilisema kuwa kurudiwa kwa vitendo vya uhasama dhidi ya Waislamu na kuzoeleka kwa kauli zinazowadhalilisha Waislamu wa Ufaransa na kuchochea chuki dhidi yao kumeanzisha mazingira yenye wasiwasi mkubwa.

Baraza la Dini ya Kiislamu la Ufaransa lilionya kuwa kuzoeleka kwa matamshi ya chuki kunaweza kusababisha matamshi hayo kugeuka kuwa vitendo vya ukatili.

Baraza hilo lilizitaka mamlaka za mitaa kutambua uzito na ukubwa wa vitisho hivyo na kuchukua msimamo thabiti dhidi yake. Pia lilitaka maeneo yote ya ibada yalindwe na kuhakikisha kuwa waliohusika na vitendo hivyo wanafikishwa mahakamani.

Taasisi hiyo ilisisitiza kuwa Waislamu wa Ufaransa wanaishi katika nchi yao wenyewe na hakuna mtu mwenye haki ya kuwanyima haki yao ya kuishi nchini humo kwa amani na heshima.

Mwezi Novemba mwaka jana, msikiti wa Jargeau, karibu na eneo la Orléans katikati mwa Ufaransa, pia ulipokea barua ya vitisho iliyosema kuwa msikiti huo ungechomwa moto tena. Msikiti huo ulikuwa umeshambuliwa kwa kuchomwa moto mwezi Februari mwaka 2025.

Vilevile, mwezi Aprili mwaka 2025, msikiti mmoja kusini mwa Ufaransa ulikumbwa na tukio la kushambuliwa kwa kisu kwa raia mmoja wa Kiislamu. Tukio hilo lilisababisha maandamano na kulaaniwa kwa kiwango kikubwa, huku likizidisha wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa chuki dhidi ya Waislamu nchini Ufaransa.