Kukumbusha upya nasaha za mwisho za Kiongozi Shahidi; Sehemu ya Nne: Simulieni nguvu na mafanikio, si udhaifu!

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katika sehemu ya kwanza ya makala haya, tuliwasilisha ripoti kuhusu nasaha za Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika kipindi cha mwaka mmoja kabla ya kuuawa kwake. Katika sehemu ya pili, tulichunguza nasaha zake kwa wananchi walioitikia wito wa mapinduzi, na katika sehemu ya tatu tukajadili nasaha zake kwa viongozi na maafisa wa mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu.

Katika sehemu hii, tunachunguza nasaha za Kiongozi Shahidi kwa wakuu wa mihimili ya dola, kwa kuzingatia tofauti za majukumu na wajibu wa kila mhimili. Ingawa haiwezekani kuchunguza nasaha zake zote katika makala haya, tunajaribu kuwasilisha nasaha muhimu zaidi kwa kila mmoja wa mihimili mitatu ya dola, kwa kuzingatia marudio ya nasaha alizozitoa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Mkutano wa mwisho wa Rais na wajumbe wa Baraza la Mawaziri ulifanyika tarehe (7 Septemba 2025). Katika mkutano huo, pamoja na kupongeza juhudi za Rais na serikali yake, alitoa angalau nasaha nne kwa serikali. Historia imeonyesha kuwa nasaha hizo zilikuwa na uzito wa wosia.

Nasaha yake muhimu zilihusu matumizi sahihi ya muda wa utumishi wa umma ili kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Alisema:

“Thaminini fursa ya kuwatumikia wananchi. Kwanza, fursa hii haipatikani kwa kila mtu, na pili, haipatikani wakati wote. Mimi na nyinyi tuna miaka michache tu ya kushika majukumu, kufanya kazi na kuwa na nafasi ambayo tunaweza kuitumia kutekeleza shughuli mbalimbali, kuwatumikia wananchi na kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu katika kipindi hicho. Tusipoteze fursa hii. Tutumie kila saa ya muda wetu wa utumishi wa umma.

Tukitekeleza nasaha hii na kuifanya kuwa halisi, bila kujihusisha na kurudiarudia kazi zinazofanana, kutofanya kazi, kufanya kazi kwa kiwango kidogo au kujishughulisha na masuala mengine yasiyo ya lazima, kwa mtazamo wangu, kama walivyosema, matatizo yatatatuliwa. Na yanaweza kutatuliwa katika muda mfupi au wa kati.”

Umuhimu wa suala la uzalishaji ulikuwa nasaha ya pili ya Kiongozi Shahidi katika mkutano huo. Alisema:

“Lazima tulichukulie suala la uzalishaji kwa uzito. Hii ndiyo nasaha yangu ya kwanza.”

Nasaha yake ya pili ilikuwa kuhusu kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa muhimu kwa wakati. Alisema:

“Nasaha yangu ya pili ni kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa muhimu kwa wakati... Ni lazima tuhakikishe bidhaa muhimu zinapatikana kwa wakati na kwamba kiwango cha akiba ya bidhaa hizo kinazingatiwa kila mara kwa kulinganisha na mahitaji ya lazima.”

Nasaha nyingine aliyotoa katika mkutano huo ilikuwa kuzuia ubadhirifu katika nyanja zote. Alisema:

“Ninayo pia nasaha moja kuhusu ubadhirifu. Kwa kweli, tunafanya ubadhirifu mkubwa! Tumeambiwa kuwa wale wanaofanya ubadhirifu mkubwa zaidi ni sisi wenyewe, na kwamba serikali ndiyo inayofanya ubadhirifu zaidi ya wengine wote. Lazima tuache ubadhirifu huu. Mwishowe, mapato yanapokuwa madogo, matumizi nayo yanapaswa kupunguzwa.”

Jambo muhimu lililojitokeza katika “mkutano wa mwisho” ni kwamba alirudia nasaha moja mara mbili, jambo linaloonyesha umuhimu wake mkubwa katika mtazamo wake.

Mwanzoni mwa hotuba yake alisema:

“Nianze kwa kueleza jambo moja, nalo ni kwamba baadhi ya viongozi wa nchi wanaozungumza na wananchi wanapaswa kuwa wasimuliaji wa nguvu, uwezo na rasilimali za nchi... Wasizungumzie udhaifu. Ndiyo, tuna udhaifu, mapungufu na upungufu wa baadhi ya vitu; lakini ni nchi gani isiyo na mapungufu? Hata hivyo, tuna nguvu, uwezo na mafanikio. Kuna kazi zilizofanyika na juhudi zilizowekwa; tunapaswa kusimulia mambo haya na kuwaeleza wananchi.

Vyombo vya habari vina wajibu katika suala hili, Shirika la Utangazaji la Redio na Televisheni pia lina wajibu, lakini zaidi ya wote, viongozi wa serikali ndio wenye wajibu mkubwa. Wanaposimama mbele ya wananchi na kuzungumza kupitia vipaza sauti, hawapaswi kuwa wasimuliaji wa udhaifu, kutokuwa na uwezo, kukata tamaa na mambo yanayofanana na hayo.”

Katika dakika za mwisho za mkutano huo, alisisitiza tena suala hilo hilo, akisema:

“Nimeandika hapa pia neno moja la kuwaelekeza watu wa mawasiliano na waandishi, nalo ni kwamba wale wanaoandika magazeti na makala, wanaotoa hotuba katika Shirika la Utangazaji la Redio na Televisheni au wanaozungumza katika mitandao ya kijamii, wanapaswa kujitahidi kutosema mambo yanayodhuru nchi yao. Wasieleze udhaifu wa nchi yao, bali waeleze wananchi maeneo yenye nguvu na mafanikio ya nchi yao; uwezo na fursa ambazo kwa kweli zipo. Wanapaswa kuwaeleza wananchi mambo haya.”

Inaonekana kuwa kurudia nasaha moja mara mbili katika kikao kimoja kunaonyesha umuhimu wake wa pekee katika mtazamo wa Kiongozi Shahidi. Jambo hili ni nadra kutokea katika hotuba zake.

Katika sehemu zinazofuata za makala haya, tutachunguza nasaha nyingine za Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu kwa viongozi wa serikali na taasisi mbalimbali za kijamii katika mwaka wa mwisho wa maisha yake.

Sayyid Ali-Asghar Hosseini / Shirika la Habari la ABNA