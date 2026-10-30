Kutoka kwenye mabomu ya kawaida hadi mabomu laini: Je, “ugaidi wa kiutambuzi” unateka vipi akili za watu?

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Wakati mtu anaposoma kauli yenye kutikisa hisia kwamba: “Ugaidi hauhusiani kila wakati na mabomu na risasi!”, anagundua kiini cha vita vinavyoendelea leo, ambavyo havipiganwi katika ardhi bali ndani ya akili na mitazamo ya watu.

Adui amegundua kuwa kuikalia ardhi kwa mabavu ni jambo lenye gharama kubwa na lisilo na uthabiti wa kudumu. Hata hivyo, kuteka akili za watu ni jambo la gharama ndogo, lisiloonekana na lenye athari za muda mrefu. Kwa sababu hiyo, uwanja wa mapambano umehamishwa kutoka angani mwa miji na kupelekwa ndani ya akili za watu, huku vyombo vya habari na simulizi vikigeuzwa kuwa silaha kuu.

Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kuwa adui amevuka hatua ya “ukaliaji wa kijeshi” na sasa analenga “kubadilisha akili, mitazamo na mfumo wa maana katika jamii”. Katika muktadha huu, “vyombo vya habari si tena nyenzo ya kusaidia mapambano, bali vyenyewe vimekuwa uwanja wa mapambano” [4], [5].

Qur'ani Tukufu, karne nyingi zilizopita, ilifichua vita hivi visivyoonekana na kuwaelekeza waumini kujiandaa kwa kutumia “silaha ya utambuzi” [1]–[3].

Silaha za Qur'ani katika vita vya kimawazo

Silaha ya kwanza: Ufafanuzi sahihi na uchunguzi wa habari

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema:

“Enyi mlioamini! Akikujieni mtu mwovu na habari yoyote, basi ichunguzeni kwa makini, msije mkawadhuru watu kwa ujinga, na baadaye mkajuta kwa yale mliyoyatenda.” [1]

Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, akitegemea aya hii, alisisitiza kuwa:

“Katika kukabiliana na vita vya kisaikolojia vinavyojengwa juu ya uongo na upotoshaji, Qur'ani imeweka msingi wa kujilinda... Si kila habari inapaswa kukubaliwa; ni lazima ukweli wake uthibitishwe kabla ya kuisambaza tena.” [8]

Huu ndio msingi unaosisitizwa na kauli isemayo: “Thibitisha ukweli wa habari, usiikimbilie kuisambaza.” [11]

Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu pia anaichukulia “Jihadi ya Ufafanuzi” kuwa jibu la kiakili na la kuchukua hatua dhidi ya vita vya kiutambuzi vya adui, ambavyo vinalenga “kupotosha ukweli” na “kugeuza mambo yaonekane kinyume na yalivyo.” [4]

Silaha ya pili: Kuwatambua wanaoeneza hofu na tetesi

Qur'ani inaonya kwa msisitizo mkubwa:

“Ikiwa wanafiki na wale wenye maradhi mioyoni mwao, pamoja na wanaoeneza habari za kutia hofu mjini, hawataacha kufanya hivyo, bila shaka tutakuchochea dhidi yao...” [2]

Neno la Kiarabu “Murjifuun” linatokana na mzizi wa neno “Rajfah”, lenye maana ya tetemeko la ardhi. Hivyo, linawarejelea watu wanaotikisa usalama wa kisaikolojia wa jamii kwa kueneza habari za uongo na tetesi. [6]

Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu ameeleza kuwa “usalama wa kisaikolojia” unamaanisha kutowafanya wananchi waishi katika wasiwasi, hofu na mashaka. [6]

Hii ndiyo kazi ya kile kinachoweza kuitwa “ugaidi wa utulivu”: kuunda mazingira ya ukosefu wa usalama wa kisaikolojia, misukosuko na wasiwasi wa kudumu katika jamii. [11]

Pia amesisitiza kuwa lengo la adui katika vita vya vyombo vya habari ni kueneza wasiwasi, kukata tamaa na mtazamo hasi miongoni mwa wananchi. [7]

Silaha ya tatu: Kukabiliana na “ugaidi wa matumaini”

Adui anatumia mbinu ya “kuua matumaini” ili kuonyesha mustakabali kuwa mweusi na kuua hamasa ya maendeleo. [9], [10]

Qur'ani inaonyesha njia ya kukabiliana na hali hiyo:

“Hakika huyo ni Shetani anayewatia hofu marafiki zake. Basi msiwaogope, bali niogopeni Mimi, ikiwa nyinyi ni waumini.” [3]

Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, akirejelea aya hii, amesema:

“Kazi ya adui ni kueneza wasiwasi, kutisha na kukatisha tamaa. Hiyo ndiyo kazi ya adui, na hiyo ndiyo kazi ya Shetani.” [7]

“Ugaidi wa matumaini” umeelezwa kuwa hatari zaidi kuliko kuwaua watu binafsi, kwa sababu lengo lake ni kuingiza hofu na kukata tamaa katika jamii. [9], [10]

Dhana hizi tatu za “ugaidi wa matumaini”, “ugaidi wa ukweli” na “ugaidi wa utulivu”, pamoja na onyo kuhusu “bomu la habari”, zinaonyesha mkakati wa kukabiliana na vita vya kiutambuzi kwa kutumia misingi ya Qur'ani na nasaha za uongozi.

Katika vita hivi, kila mwananchi ni “mlinzi wa mipaka ya kiutambuzi”.

Kama alivyosema Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, “Vita vya vyombo vya habari ni miongoni mwa vita hatari zaidi tunavyokabiliana navyo leo.” [8]

Ufunguo wa ushindi si udhibiti wa habari, bali ni ufafanuzi sahihi; si kukaa bila kuchukua hatua, bali ni kuchukua hatua mapema; na si kusambaza habari kwa msukumo wa hisia, bali ni kuhakiki ukweli wake. [4], [8]

Wajibu wetu leo: Kutoka kwa watumiaji wa habari hadi walinzi wa mipaka ya kiutambuzi

Kabla ya kuamini au kusambaza habari, hakiki ukweli wake. Badala ya kufuata hisia, chunguza chanzo na uhalali wa habari. Hii ndiyo amri ya Qur'ani: “Fatabayyanu” (Chunguzeni kwa makini). Zima mabomu ya habari. Usisambaze bila uthibitisho habari zinazokata tamaa, zinazochochea migawanyiko au zinazosababisha hofu. Tekeleza Jihadi ya Ufafanuzi. Kabiliana na upotoshaji wa ukweli kwa hoja, ushahidi na usimulizi sahihi. Usiue matumaini wala kuruhusu yaangamizwe. Ukosoaji wa haki unakubalika, lakini si kupaka kila kitu rangi nyeusi au kueneza kukata tamaa. Imarisha vyombo vya habari vinavyowajibika na vyanzo rasmi. Epuka kueneza uvumi, tuhuma na habari zisizo na ushahidi. Fundisha elimu ya matumizi sahihi ya vyombo vya habari katika familia na mitandao ya kijamii, hasa kwa vijana na watoto.

Kwa ufupi, wajibu wetu leo si kunyamaza wala kufuata hisia bila kufikiri. Ni kutoa ufafanuzi sahihi, kufanya uchunguzi, kujenga matumaini na kuepuka kusambaza habari bila tahadhari.

Kila mwananchi ni mlinzi wa mipaka ya kiutambuzi.

Marejeo