Mokhber: Ulaya kwa kushirikiana na Amerika ilipanda upepo na leo inavuna dhoruba

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Mohammad Mokhber, mshauri na msaidizi wa Kiongozi Mkuu, kufuatia kuibuka kwa maandamano ya wananchi katika nchi kadhaa za Ulaya na pia matamshi ya rais wa Ufaransa ambaye alihusisha migogoro ya leo ya Paris na Mlango wa Hormuz, aliandika kwenye ukurasa wake binafsi: Ulaya katika siku za ufedhuli wa Trump dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu kwa matendo yake katika mfumo wa ushirikiano wa NATO ilipanda upepo na leo kwa mgogoro wa kiuchumi na kijamii inavuna dhoruba iliyojichagulia yenyewe.

Aliongeza: Macron sasa ameunganisha ghasia za Paris na Mlango wa Hormuz.

Mshauri na msaidizi wa Kiongozi Mkuu alisisitiza: Matokeo ya vita vya kipumbavu vya Amerika na Israel dhidi ya Iran ni ya kimataifa.