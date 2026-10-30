Mgongano wa tanki lingine lililokiuka sheria na mabomu ya baharini

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu idara ya mahusiano ya umma ya Jeshi la Wanamaji la Jeshi, leo kabla ya adhuhuri, tanki lililokiuka sheria lililokuwa likisafiri katika eneo lililokatazwa na lisilo salama mashariki mwa Mlango wa Hormuz lilipata uharibifu na moto kutokana na mgongano na mabomu ya baharini na likashindwa kuendelea kusafiri.

Mlango wa Hormuz umefungwa kwa meli zinazokiuka sheria ambazo bila uratibu na kwa kutegemea uwongo wa rais wa Amerika zina nia ya kupita katika maeneo yaliyokatazwa na yasiyo salama, na safari hizi zisizo na uratibu katika maeneo ya hatari kubwa zimeweka na zitaweka usalama wa meli na wafanyakazi katika hatari kubwa.