Rais aomboleza na Uhispania kufuatia ajali mbaya ya treni

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Masoud Pezeshkian, Rais wa nchi yetu, katika ujumbe kwa Pedro Sánchez, Waziri Mkuu wa Uhispania, alitoa rambirambi kwa serikali na taifa la Uhispania kufuatia vifo vya raia kadhaa wa nchi hii katika ajali ya reli.

Rais katika ujumbe huu, akieleza rambirambi kuhusu ajali ya mgongano wa treni mbili za abiria, alimwomba Mungu utulivu na rehema kwa wahanga na uponyaji wa haraka na afya kwa waliojeruhiwa.

Kwa mujibu wa ripoti hii, ajali hii ilitokea karibu na kituo cha Orda katika mkoa wa Toledo, takriban kilomita 140 kusini mwa Madrid, na takriban watu 68 walifariki; waliojeruhiwa 53 bado wanatibiwa hospitalini na watu 56 wameruhusiwa.