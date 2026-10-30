Jukumu la usumbufu wowote katika Ghuba ya Uajemi na Mlango wa Hormuz ni la wavamiaji

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, «Gholamhossein Darzi» katika kikao cha Baraza la Usalama kwa jina «Teknolojia mpya na usalama wa baharini: athari kwa amani na usalama» katika hotuba yake alisema: «Jukumu la usumbufu wowote, vizuizi au kuingilia kati katika usafiri wa baharini katika Ghuba ya Uajemi na Mlango wa Hormuz liko moja kwa moja kwa wavamiaji na wale wanaowezesha au kushiriki katika vitendo vyao vya uvamizi dhidi ya Iran. Uvamizi huu na vitendo haramu vimeweka hatarini usalama wa usafiri wa baharini na uhuru wa kusafiri kwa meli.»

Mwanadiplomasia mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa aliongeza: Teknolojia mpya, ikiwa ni pamoja na akili bandia, zinatoa fursa za kuimarisha usalama wa usafiri wa baharini, lakini wakati huo huo pia zinaunda udhaifu mpya. Hata hivyo, Baraza la Usalama lazima katika mfumo wa mamlaka yake kwa mujibu wa Mkataba wa Umoja wa Mataifa lishughulikie vitisho halisi na liheshimu jukumu na dhamira ya taasisi zinazohusika katika uwanja huu.

Darzi alisisitiza: Iran kwa miongo kadhaa, kama nchi ya pwani, imekuwa daima ikifuata usalama wa usafiri wa baharini na uhuru wa kusafiri kwa meli katika Ghuba ya Uajemi na Mlango wa Hormuz na imetekeleza majukumu yake katika uwanja huu. Kwa bahati mbaya, katika kikao cha leo pia baadhi ya wasemaji walipuuza tena sababu za msingi za hali ya sasa. Sisi tumesisitiza mara kwa mara kwamba jukumu la usumbufu wowote, vizuizi au kuingilia kati katika usafiri wa baharini katika Ghuba ya Uajemi na Mlango wa Hormuz liko moja kwa moja kwa wavamiaji na wale wanaowezesha au kushiriki katika vitendo vyao vya uvamizi dhidi ya Iran. Uvamizi huu na vitendo haramu vimeweka hatarini usalama wa usafiri wa baharini na uhuru wa kusafiri kwa meli.

Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa alisisitiza: Jaribio la kuhamisha jukumu hili kwa Iran halina msingi wowote wenye haki na uhalali. Mlango wa Hormuz na njia ya biashara ya baharini kupitia njia hii muhimu ya maji zilikuwa wazi hadi tarehe 28 Februari 2026; kutoka wakati huo, Marekani pamoja na utawala wa Israel imeanzisha vita dhidi ya Iran na inaendelea na vitendo vyake vya uvamizi.

Darzi alisema: Katika mwendo wa vita hivi, wao pia kwa makusudi walilenga miundombinu ya kiraia na ya baharini, bandari na meli za Iran. Ngoja nionyeshe baadhi ya ukweli unaoonyesha wazi ukubwa na uzito wa hali hii.

Aliongeza: Tarehe 4 Machi 2026, manowari ya chini ya maji ya Marekani kwa kulenga meli ya Iran «Dena» katika maji ya kimataifa ya Bahari ya Hindi ilisababisha zaidi ya mabaharia 100 wa Iran kupoteza maisha. Tarehe 19 Aprili 2026, majeshi ya Marekani yalishambulia meli ya biashara ya Iran «Tuska». Hadi tarehe 23 Mei, Kamandi Kuu ya Majeshi ya Marekani (CENTCOM) ilitangaza kwamba wakati wa utekelezaji wa kizuizi cha baharini ilibadilisha njia ya meli 100 za biashara na kuzima meli nne.

Darzi aliongeza: Tarehe 23 Julai, majeshi ya Marekani yalishambulia meli mbili za uokoaji za Iran zinazoitwa «Naji-15» na «Naji-16» katika maji ya eneo la Iran; meli hizi wakati huo zilikuwa zikifanya shughuli za kibinadamu.

Balozi na msimamizi wa masuala ya Iran katika Umoja wa Mataifa alisisitiza: Zaidi ya hayo, Marekani katika kuendeleza vitendo vyake vya uvamizi, kutoka tarehe 12 Aprili 2026 imeweka kizuizi cha baharini kinachojumuisha kuzuia mienendo yote ya baharini inayoingia bandarini Iran na kutoka humo.