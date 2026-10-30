Ushindi wa Iran ni msingi wa kuanguka kwa Uzayuni na kuangamizwa kwa himaya ya Amerika

Shirika la habari la ABNA: Mohammad Al-Hindi, naibu katibu mkuu wa harakati ya Jihadia Islamia ya Palestina, katika makala maalum kwa «Al-Mayadeen», akieleza kwamba «itikadi ya Kizayuni inatawala Ikulu Nyeupe na imekuwa hatari kubwa kwa ubinadamu», alisisitiza kwamba Amerika na Israel zilishambulia Iran ili kuleta madarakani tena nchini Iran utawala bandia kama wa Shah aliyeondolewa madarakani ili utumikie maslahi ya Israel na Magharibi, lakini hadi sasa wameshindwa.

Al-Hindi aliona kushindwa kwa vita mbili za awali dhidi ya Iran kuwa ushahidi wa umoja wa viongozi na mfumo wa Iran, na sera ya Amerika ya kukaba kiuchumi baada ya kushindwa katika vita vya kijeshi kuwa ushahidi wa ufahamu, umoja na kujitolea kwa watu wa Iran kwa mapinduzi yao, na alisisitiza kwamba tamaa zilizotangazwa za Trump hazikomei Iran na Ghuba ya Uajemi. Aliona shambulio la Amerika na Israel dhidi ya Iran kuwa ni sawa na kualika Iran kuwa na silaha za atomiki na alisisitiza kwamba mfano wa sasa wa Trump na Netanyahu duniani lazima ushindwe.

Afisa huyu wa Jihadia Islamia ya Palestina, akieleza kwamba sera ya kishenzi ya ubepari dhidi ya Iran imeyumba, alisisitiza kwamba kushindwa kwa vita vya Amerika na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran kutakuwa mwanzo wa ukombozi wa Magharibi kutoka kwa kundi la shinikizo la Kizayuni, kifo cha Uzayuni [Israel] na (mwanzo wa) kuanguka kwa himaya ya Amerika.