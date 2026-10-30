Kukata tamaa kwa Amerika: ombi kwa G20 kulinda njia za usafiri wa baharini

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, «Marco Rubio» waziri wa mambo ya nje wa Marekani aliandika kwenye X: Katika kikao cha leo cha mawaziri wa mambo ya nje wa G20, nilisisitiza wazi kwamba usalama wa baharini na usalama wa chakula ni msingi wa usalama wa kiuchumi.

Katika hali ambayo uvamizi wa Washington dhidi ya ardhi ya Iran umesababisha ukosefu wa usalama wa Mlango wa Hormuz na usumbufu katika mnyororo wa ugavi wa chakula na nishati duniani, waziri wa mambo ya nje wa Marekani aliongeza: Marekani katika mfumo wa ajenda ya «Amerika Kwanza» inawahamasisha washirika wake kulinda njia za usafiri wa baharini, kuimarisha usalama wa chakula na kupunguza athari za kiuchumi za migogoro ya kijiografia na kisiasa.

Kikao cha mawaziri wa mambo ya nje wa G20 kitafanyika tarehe 30 na 31 Oktoba 2026 (8 na 9 Aban 1405) kwa uwenyeji wa Marekani katika mji wa Atlanta, jimbo la Georgia. Uenyekiti wa kikao hiki unashikiliwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani na mada kama changamoto za uchumi wa dunia, usalama wa nishati na chakula, ulinzi wa njia za usafiri wa baharini, kuimarisha minyororo ya ugavi na athari za kiuchumi za migogoro ya kijiografia na kisiasa zimo katika ajenda yake.

Kikao hiki kinafanyika katika hali ambayo tofauti za maoni za wanachama wa G20 kuhusu vita vya Ukraine, maendeleo ya Asia Magharibi na mahusiano na Urusi zimetia kivuli ushirikiano wa kimataifa.

G20 ni jukwaa la kimataifa la mazungumzo na uratibu kuhusu masuala muhimu ya kiuchumi duniani ambalo nchi 19 pamoja na Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika ni wanachama wake. Kikao cha viongozi wa kundi hili pia kinatarajiwa kufanyika tarehe 14 na 15 Desemba 2026 (23 na 24 Azar 1405) huko Miami, Marekani.