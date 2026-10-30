Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu kituo cha Al-Mayadeen, «Friedrich Merz» Kansela wa Ujerumani leo Ijumaa katika hotuba yake bila kulaani wavamiaji wa Amerika na Kizayuni alidai: Tunajitahidi vita ambavyo Iran imehusika vimalizike haraka iwezekanavyo.

Kansela wa Ujerumani ambaye nchi yake kama nchi nyingine za Magharibi imepata hasara kubwa kutokana na kutokuwa salama kwa Mlango wa Hormuz wa kimkakati baada ya uvamizi haramu wa Amerika na utawala wa Kizayuni dhidi ya ardhi ya Iran, alikiri: Vita ambavyo Iran imehusika vimekuwa na athari pana kwa Ulaya.

«Friedrich Merz» kisha aliongeza: Ukweli usioweza kukanushwa ni kwamba Marekani inabadilisha sera yake ya mambo ya nje na sisi pia lazima tufanye hivyo.