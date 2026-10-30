Obama Amkosoa Trump kwa Kuanzisha Vita dhidi ya Iran: “Sikulazimika Kurusha Hata Kombora Moja”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Aliyekuwa Rais wa Marekani, Barack Obama, ametoa ukosoaji mkali dhidi ya Rais wa sasa wa Marekani, Donald Trump, akimlaumu kwa kuanzisha vita dhidi ya Iran na kusema kuwa uamuzi huo umeisababishia Marekani hasara za kijeshi, kiuchumi na kimkakati.

Akizungumza katika mkutano wa kampeni wa Chama cha Democratic uliofanyika Cleveland, Ohio, tarehe 24 Oktoba 2026, Obama alitetea makubaliano ya nyuklia ya Iran yaliyofikiwa mwaka 2015 wakati wa utawala wake, akisisitiza kuwa diplomasia ilikuwa njia bora zaidi ya kukabiliana na suala la nyuklia la Iran kuliko kuanzisha vita.

Obama: Makubaliano yangu na Iran yalizuia haja ya kutumia makombora

Obama alisema kuwa Iran haikuwa na silaha za nyuklia wakati huo kwa sababu makubaliano yaliyofikiwa chini ya uongozi wake yalisaidia kuzuia nchi hiyo kupata silaha hizo.

Akilinganisha mbinu yake ya kidiplomasia na hatua za kijeshi za Trump, Obama alisema:

“Iran haikuwa na silaha za nyuklia kwa sababu nilikuwa nimeweka makubaliano ambayo kila mtu alikiri kuwa yalizuia Iran kupata silaha za nyuklia. Sikuhitaji kurusha hata kombora moja; nilihitaji tu kutumia diplomasia.”

Makubaliano hayo, yanayojulikana kama Mpango Kamili wa Pamoja wa Utekelezaji (JCPOA), yalifikiwa mwaka 2015 na yalilenga kuweka vikwazo kwenye shughuli za nyuklia za Iran pamoja na kuruhusu ukaguzi wa kimataifa, kwa masharti yaliyokubaliwa na pande husika.

Hata hivyo, Trump aliiondoa Marekani katika makubaliano hayo mwaka 2018, wakati wa muhula wake wa kwanza wa urais.

Iran imepata nguvu ya kimkakati katika Mlango-Bahari wa Hormuz

Obama alieleza kuwa vita vilivyoanzishwa dhidi ya Iran havijaidhoofisha Tehran kama ilivyotarajiwa na serikali ya Trump. Badala yake, kwa mujibu wa tathmini yake, Iran imeimarisha nafasi yake ya kimkakati, hasa katika eneo la Mlango-Bahari wa Hormuz, njia muhimu inayotumiwa kusafirisha mafuta kwenda katika masoko ya dunia.

Akizungumzia hali hiyo, Obama alisema kuwa Iran sasa ina uwezo mkubwa wa kushawishi au kuzuia usafirishaji kupitia njia hiyo muhimu.

Alikosoa uamuzi wa Trump wa kuanzisha vita ambavyo, kwa mtazamo wake, vimeiweka Marekani katika hali ngumu zaidi ya kimkakati kuliko ilivyokuwa kabla ya vita kuanza.

Wanajeshi wa Marekani wameuawa, wengine wamejeruhiwa

Katika hotuba yake, Obama pia alitaja madhara ya vita kwa wanajeshi wa Marekani, akisema kuwa wanajeshi wameuawa na mamia ya wengine wamejeruhiwa. Aidha, alieleza kuwa washirika na vituo vya kijeshi vya Marekani vimekabiliwa na mashambulizi wakati wa mzozo huo.

Alitumia hoja hizo kupinga madai ya serikali ya Trump kuhusu mafanikio ya vita, akisema kuwa matokeo ya mzozo huo yanapaswa kutathminiwa kwa kuzingatia gharama zake za kibinadamu, kijeshi na kimkakati.

Vita dhidi ya Iran vyahusishwa na kupanda kwa bei ya mafuta

Obama pia aliunganisha vita hivyo na kupanda kwa bei ya mafuta, dizeli na gharama za maisha nchini Marekani.

Alisema kuwa kuyumba kwa usafirishaji wa mafuta kupitia Mlango-Bahari wa Hormuz kumechangia kupanda kwa bei ya mafuta na kwamba athari hizo zinaonekana pia katika gharama za bidhaa na huduma mbalimbali.

Kwa mujibu wa Obama, wananchi wa Marekani wanaendelea kubeba gharama za maamuzi ya serikali ya Trump, huku vita vikiendelea kuleta changamoto za kiuchumi na kiusalama.

Mwisho

Ukosoaji wa Obama unaibua tena mjadala kuhusu nafasi ya diplomasia katika kutatua migogoro ya kimataifa, hasa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Wakati Obama akitetea makubaliano ya mwaka 2015 kama njia iliyoweza kudhibiti shughuli za nyuklia za Iran bila vita, Trump amekuwa akiyakosoa makubaliano hayo na kuyataja kuwa yalikuwa na mapungufu makubwa.

Kwa mtazamo wa Obama, kuanzisha vita hakujatatua tatizo kama ilivyotarajiwa, bali kumeongeza gharama za kiuchumi na kijeshi na kuipa Iran nafasi kubwa zaidi ya kimkakati katika eneo muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani.