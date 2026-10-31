Mwitikio wa Araghchi kwa kauli za Kansela wa Ujerumani; hakutakuwa na mipaka nyekundu tena

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, Seyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akijibu kauli za hivi karibuni za Kansela wa Ujerumani, alisema: mwaka jana mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yalipoanza, Bwana Merz alikaribisha mashambulizi hayo. Alisema "Wanafanya kazi chafu ya Ulaya"!!

Araghchi aliendelea: Euro bilioni 100 ni kitu kidogo ikilinganishwa na pigo kubwa na la uharibifu ambalo vikosi vya jeshi lenye nguvu la Iran vitaleta kwa wale wanaothubutu kuvamia taifa letu.

Mwishoni, Araghchi alisisitiza: hakutakuwa na mipaka nyekundu tena.

Kulingana na ripoti ya Mehr, Kansela wa Ujerumani, akikiri athari nzito za kiuchumi zilizosababishwa na vita vya kulazimishwa vya Marekani na Kizayuni dhidi ya Iran, alitangaza kuwa ongezeko la bei za nishati katika miezi minane iliyopita limesababisha gharama ya zaidi ya euro bilioni 100 kwa makampuni na watumiaji wa Ulaya.