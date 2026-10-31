Meliza mbili zilizovunja sheria zimesimamishwa katika maji ya kusini ya Mlango wa Hormuz

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, idara ya mahusiano ya umma ya Jeshi la Wanamaji la IRGC ilitangaza: meliza mbili zilizovunja sheria, moja katika eneo la mashariki na nyingine katika eneo la magharibi la Mlango wa Hormuz, ambazo zilikusudia kupita katika njia isiyoruhusiwa, zilipata ajali na kusimamishwa katika maji ya kusini ya Mlango wa Hormuz.

Meliza hizi mbili zilizima mifumo yao yote ya urambazaji na ya kuainisha mahali na, kwa msaada wa jeshi la kigaidi la Marekani, zilijaribu kutoka Mlango wa Hormuz kupitia njia isiyoruhusiwa.

Baada ya maonyo kadhaa ya redio na kupuuza kwa meliza hizi mbili, ziliingia katika eneo lisilo salama, zilipata ajali na kusimamishwa katika pwani ya kusini ya Mlango wa Hormuz.

Kusimamishwa na moto wa vyombo vilivyovunja sheria ni matokeo ya uovu wa jeshi la kigaidi la Marekani na kupuuza na kutozingatia kanuni za Irani katika Mlango wa Hormuz.