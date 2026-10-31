Kanada, kwa kuunga mkono madai yasiyo na msingi ya UAE, inakata tawi alilokalia

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, Esmail Baghaei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, katika akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii na kwa kujibu Kanada ambayo Trump anaiita jimbo la 51 la Marekani, aliandika: Falme za Kiarabu zilianzishwa mwaka 1971; hata hivyo, licha ya ushahidi mpana wa kihistoria, ukweli wa kijiografia na nyaraka zilizoandikwa kuhusu Abu Musa na Tunb Kubwa na Tunb Ndogo, bado wanadai umiliki wa visiwa hivi vya Irani; visiwa ambavyo uhusiano wao na Irani unarudi maelfu ya miaka kabla ya kuanzishwa kwa shirikisho hili. Jambo la kuzingatia ni kwamba Waziri Mkuu wa Kanada pia ameamua kurudia madai haya yasiyo na msingi!

Aliongeza: Kanada, kuliko nchi nyingine yoyote, inapaswa kuelewa umuhimu wa uadilifu wa eneo na uhuru wa kitaifa; kwa sababu historia ya nchi hii imeunganishwa na uvamizi wa Marekani wakati wa vita vya 1812, uchapishaji wa tamko la kuunganishwa kwa Montreal mwaka 1849 na katika miaka ya hivi karibuni, vitisho vya mara kwa mara vya Donald Trump vya kubadilisha Kanada kuwa jimbo la hamsini na moja la Marekani.

Baghaei aliendelea: Nchi ambayo imejitahidi kwa zaidi ya karne mbili kutetea uadilifu wa eneo lake dhidi ya tamaa za jirani yake wa kusini, inawezaje kuchukua upande wa mmoja wa wahusika katika mgogoro wa kubuni na kuunga mkono madai ya eneo yasiyo na msingi ambayo ni mfano wa uchokozi hatari?

Alisisitiza: Je, uadilifu wa eneo na heshima kwa ukweli wa kihistoria na kisheria ni kanuni ya msingi kwa Kanada, au kanuni hizi zina umuhimu tu wakati uhuru wa nchi hii yenyewe unatishiwa?

Mwishoni alisema: Je, Kanada haitambui kwamba kwa hatua kama hiyo, kwa kweli inakata tawi ambalo yenyewe imekalia?