Mwitikio wa mwanadiplomasia wa Irani kwa kauli za Waziri Mkuu wa Uingereza kuhusu suala la nyuklia

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, Nasser Kanani, balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Algeria, katika akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii alijibu kauli za Waziri Mkuu wa Uingereza kuhusu makubaliano ya kuangamiza uwezo wa nyuklia wa Iran na kufunguliwa kikamilifu kwa Mlango wa Hormuz.

Kanani alinukuu maneno ya Waziri Mkuu wa Uingereza ambaye alisema: "Tunataka makubaliano ambayo yataangamiza uwezo wa nyuklia wa Iran na kuhakikisha kufunguliwa kikamilifu kwa Mlango wa Hormuz."

Balozi wa Iran aliandika: "Ndiyo, wakoloni wa zamani na wapya hawaridhiki na kitu kidogo kuliko hiki; wanatafuta kuinyang'anya mataifa zana zote za nguvu ili hatimaye kuwameza kabisa!"