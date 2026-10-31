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Mwitikio wa mwanadiplomasia wa Irani kwa kauli za Waziri Mkuu wa Uingereza kuhusu suala la nyuklia

31 Oktoba 2026 - 11:49
Msimbo wa Habari: 1884681
Source: ABNA
Mwitikio wa mwanadiplomasia wa Irani kwa kauli za Waziri Mkuu wa Uingereza kuhusu suala la nyuklia

Nasser Kanani, akijibu kauli za Waziri Mkuu wa Uingereza kuhusu makubaliano ya nyuklia na kufunguliwa kwa Mlango wa Hormuz, alikosoa kile alichokiita jitihada za wakoloni kuwanyang'anya mataifa zana za nguvu.

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, Nasser Kanani, balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Algeria, katika akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii alijibu kauli za Waziri Mkuu wa Uingereza kuhusu makubaliano ya kuangamiza uwezo wa nyuklia wa Iran na kufunguliwa kikamilifu kwa Mlango wa Hormuz.

Kanani alinukuu maneno ya Waziri Mkuu wa Uingereza ambaye alisema: "Tunataka makubaliano ambayo yataangamiza uwezo wa nyuklia wa Iran na kuhakikisha kufunguliwa kikamilifu kwa Mlango wa Hormuz."

Balozi wa Iran aliandika: "Ndiyo, wakoloni wa zamani na wapya hawaridhiki na kitu kidogo kuliko hiki; wanatafuta kuinyang'anya mataifa zana zote za nguvu ili hatimaye kuwameza kabisa!"

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