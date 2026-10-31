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Vita na ugaidi vina gharama; sasa ni zamu yenu kulipa gharama

31 Oktoba 2026 - 11:49
Msimbo wa Habari: 1884682
Source: ABNA
Vita na ugaidi vina gharama; sasa ni zamu yenu kulipa gharama

Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la nchi alisema katika ujumbe kwa nchi za Ulaya: vita na ugaidi vina gharama; sasa ni zamu yenu kulipa gharama.

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, Meja Jenerali Mohsen Rezaei, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la nchi, katika ujumbe katika akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii kwa nchi za Ulaya aliandika: jana tu, Ulaya ilijivunia vitendo vichafu vya utawala wa Kizayuni, lakini leo inalalamika kuhusu mabilioni ya dola ambayo vita na Irani vimeigharimu.

Aliongeza: wakati mlikuwa mkishangilia uhalifu wa kivita, hamkufikiria kwamba matokeo yake yangekugusa pia? Vita na ugaidi vina gharama; sasa ni zamu yenu kulipa gharama.

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