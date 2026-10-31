Uturuki: Tunakaribisha kujiunga kwa Misri na makubaliano ya Makka

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu RT, Salih Mutlu Shen, balozi wa Uturuki nchini Cairo, alisisitiza kwamba kujiunga rasmi kwa Misri na makubaliano ya ulinzi ya Makka ni uamuzi wa kujitawala na Ankara itakaribisha hatua hii.

Aliongeza kwamba ushirikiano wa kimkakati kati ya Misri na Uturuki ni muhimu kwa kufikia amani, usalama na utulivu hata kama kutakuwa na tofauti katika baadhi ya masuala.

Balozi wa Uturuki alisisitiza kwamba mahusiano ya kijeshi kati ya nchi hizo mbili yameendelea na miradi katika sekta ya ulinzi inaendelea, na pia inatarajiwa kwamba ndani ya miaka 10 makombora, meli na ndege zisizo na rubani zitatengenezwa kwa ushirikiano wa pamoja.

Hapo awali pia, msemaji wa jeshi la Pakistan, akielekeza kwamba masharti ya makubaliano ya Makka hayaundi kizuizi kwa wanachama wapya kujiunga, alitangaza: Irani pia inaweza kujiunga na mkataba huu ikiwa itakidhi masharti.