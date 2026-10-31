Orodha ya pamoja ya Kiarabu: tuko tayari kuondoa baraza la mawaziri la Netanyahu

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Al-Mayadeen, Faten Ghattas, mwanachama wa orodha ya pamoja ya vyama vya Kiarabu katika uchaguzi wa bunge wa utawala wa Israel, alisisitiza kwamba kwa sasa mgogoro wa kisiasa katika utawala huu unahusu kuondoa ubaguzi wa rangi na baraza la mawaziri la kifashisti la Netanyahu. Utawala leo uko kwenye njia panda, na hapo awali orodha ya pamoja ya vyama vya Kiarabu ilikuwa na jukumu katika kuondoa Netanyahu na bado iko tayari kuchukua hatua yoyote ili kuondokana na baraza lake la mawaziri.

Ghattas aliongeza: tuko tayari kujadiliana na kambi ya mabadiliko kama mkondo wa upinzani dhidi ya Netanyahu, na kwanza lazima tukubaliane juu ya mabadiliko ya spika wa bunge la Israel.

Alisema: kuchagua spika mpya wa bunge itakuwa mtihani wa kwanza kwa makundi ya kisiasa. Tuna wasiwasi kwamba Netanyahu ataanzisha vita vipya ili kuvutia makundi ya kisiasa upande wake. Kutoka kwenye mgogoro wa kisiasa nchini Israel kunahusiana na kutatua masuala ya sera za kigeni ikiwa ni pamoja na vita vilivyoshindwa katika pande zote.

Vyama vya Kiarabu katika mfumo wa orodha ya pamoja na orodha ya umoja vimepata viti 19.