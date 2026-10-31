Kituo cha televisheni cha Kizayuni: uchaguzi wa Israel ulionyesha kina cha tofauti za ndani

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, kituo cha televisheni cha Israel Kan kiliripoti kwamba uchaguzi wa mwaka 2026 katika utawala wa Kizayuni unaonyesha kuendelea kwa mipasuko ya ndani na kuzidi kwa mipasuko hii miongoni mwa Wazayuni.

Kituo hicho kilisisitiza kwamba tofauti zinazohusiana na utambulisho wa Wazayuni na mielekeo yao zilikuwa na athari kubwa zaidi kuliko kushindwa kwa usalama na kiuchumi katika kuamua chaguo la wapiga kura.

Kulingana na matokeo rasmi ya uchaguzi wa bunge wa utawala wa Kizayuni, kambi inayohusiana na Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni, imepata viti 53 na kambi ya mpinzani wake Gadi Eisenkot imepata viti 48.

Orodha ya vyama vya Kiarabu pia imepata viti 19.