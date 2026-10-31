Kanada: hatutabadilisha sera zetu kwa ajili ya Trump kamwe

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu RT, Mark Carney, Waziri Mkuu wa Kanada, alisisitiza kwamba ikiwa makubaliano ya kibiashara yanayofaa na Donald Trump hayatapatikana, nchi yake inaweza kusubiri rais mpya wa Marekani.

Aliongeza kwamba Wakanada wamechoka na mvutano wa kisiasa na Marekani na Ottawa haitasaini kamwe makubaliano ambayo hayana manufaa kwa Kanada.

Carney alisisitiza: nchi yetu inapanua chaguo zake za kiuchumi kwa ushirikiano na washirika wa Umoja wa Ulaya na masoko ya biashara huru na haitabadilisha sera zake kamwe kwa hofu ya majibu ya Trump.

Maneno haya ya Carney yalitolewa baada ya kushindwa kwa mazungumzo ya Ottawa na vita vya ushuru kati ya Kanada na Marekani. Trump hapo awali, akichukua msimamo dhidi ya Kanada, alitaka nchi hii ijiunge na Marekani kama moja ya majimbo yake!