Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu RIA Novosti, Wizara ya Ulinzi ya Russia ilitangaza kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ya nchi hiyo katika usiku uliopita ilinasa na kuharibu ndege zisizo na rubani 433 za Ukraine juu ya maeneo mbalimbali ya Russia ikiwa ni pamoja na Belgorod, Bryansk na Kursk.

Vita vya Ukraine vimeingia hatua mpya, na Kiev na Moscow zimeongeza mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya kila mmoja.

Vita vya Ukraine vinaendelea wakati Donald Trump, rais wa Marekani, alidai kwamba atamaliza vita hivi chini ya saa 24. Kuendelea kwa vita katika mwaka wa pili wa urais wa Trump kumeharibu sana sifa ya Trump na kufanya madai yake kuwa batili.