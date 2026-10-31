Jibu la Haraka, Madhubuti na Lisilofungwa na Mipaka ya Kijiografia kwa Tishio Lolote kutoka kwa Adui

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Makamanda wakuu wa Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wamekutana na Ayatollah Sayyid Mojtaba Husseini Khamenei, Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Iran.

Katika mkutano huo, Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu alieleza kuwa utayari wa kijeshi wenye busara na uwezo mkubwa wa kukabiliana na maadui ni miongoni mwa masharti muhimu ya kufikia kiwango cha juu kabisa cha kuzuia mashambulizi ya adui. Aidha, alielekeza kwamba kila kiwango na aina ya tishio lijibiwe kwa haraka na kwa ufanisi, bila kuwepo kwa mipaka ya kijiografia.

Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei alisisitiza kuwa iwapo maadui wataanzisha tena mashambulizi ya kijeshi au ya kigaidi, ni Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pamoja na wananchi wa Iran watakaoamua muda na mazingira ya kumalizika kwa mashambulizi hayo.

Msisitizo kuhusu kuimarisha uwezo wa kijeshi na kiusalama

Amiri Jeshi Mkuu pia alisisitiza umuhimu wa kuimarisha usanifu wa taarifa za kiintelijensia za kijeshi, kuendeleza uwezo wa ulinzi wa ndani katika nyanja mbili za daktarīna ya kijeshi na mbinu za kivita, pamoja na kukuza uwezo wa kisasa wa ulinzi na usalama kwa kutumia teknolojia mpya.

Vilevile, alisisitiza kuimarishwa kwa misingi ya kiroho na ari ya kujitolea katika mapambano, sambamba na juhudi zisizokoma za kuhakikisha mahitaji ya maisha na huduma za kuwaunga mkono wanajeshi yanatimizwa.

Katika sehemu nyingine ya maelekezo yake, aliamuru orodha ya malengo ya kijeshi isasishwe kwa namna ambayo aina mbalimbali za rasilimali za kimwili na zisizo za kimwili za adui wa Marekani na Israel ziweze kulengwa na Majeshi ya Iran.

Umoja wa wananchi na msaada kwa majeshi

Kiongozi huyo alieleza kuwa uungwaji mkono wa kitaifa kwa Majeshi ya Iran ni miongoni mwa nguzo muhimu za kuzuia vitisho kutoka kwa mataifa ya kigeni yanayoipinga Iran na washirika wao wa ndani.

Aliongeza kuwa uwepo wa wananchi waliojitokeza katika medani kwa kipindi cha miezi minane unaendeleza urithi wa Ulinzi Mtakatifu wa miaka minane. Kwa mujibu wa maelezo yake, wananchi hao, kwa kushirikiana na juhudi za wanajeshi, polisi na vikosi vya Basij, wamekuwa wakilinda na wataendelea kulinda mipaka ya Iran na mfumo wake wa Kiislamu.

Umoja wa Kieneo na matumaini ya ustaarabu mpya wa Kiislamu

Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu alitoa shukrani kwa msimamo thabiti na wenye busara wa Mhimili wa Muqawama (Upinzani) katika nchi mbalimbali. Alieleza kuwa umoja katika nyanja mbalimbali ni jambo lenye athari kubwa ya kimkakati katika kuunda mfumo mpya wa kisiasa na kiusalama katika eneo la Asia Magharibi.

Pia alieleza matumaini yake kwamba mfumo huo mpya utachangia kuimarika zaidi kwa umoja kati ya mataifa na serikali za Kiislamu, kwa lengo la kujenga ustaarabu mpya wa Kiislamu.

Ripoti ya hali ya utayari wa majeshi

Katika mkutano huo, Meja Jenerali Abdollahi, Mkuu wa Makao Makuu ya Vikosi vya Majeshi; Meja Jenerali Hatami, Amiri Jeshi Mkuu wa Jeshi la Iran; na Meja Jenerali Vahidi, Kamanda Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), waliwasilisha taarifa kuhusu hali ya utayari wa vikosi vinavyolinda nchi.

Taarifa hizo zilihusu maeneo ya pwani ya Ghuba ya Uajemi, maeneo ya operesheni katika Mlango-Bahari wa Hormuz, Bahari ya Oman, pamoja na mipaka ya kaskazini-magharibi na kusini-mashariki mwa Iran.

Viongozi hao pia waliwasilisha taarifa kuhusu ongezeko la uzalishaji wa aina mbalimbali za silaha na risasi, zikiwemo vifaa vya upelelezi, usaidizi wa kijeshi na mapigano.

Amiri Jeshi Mkuu alieleza kuridhishwa kwake na shughuli zilizotekelezwa na kuwaomba makamanda wakuu wawasilishe shukrani na pongezi zake kwa wanajeshi wote, polisi, vikosi vya Basij, wafanyakazi wa taasisi hizo, Wizara ya Ulinzi pamoja na familia zao.