Wall Street Journal: Mashambulizi ya Iran Yalisababisha Uharibifu katika Majengo na Miundombinu 274 katika Kambi za Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – gazeti la Marekani la The Wall Street Journal, katika uchunguzi uliojengwa kwa msingi wa uchambuzi wa picha za satelaiti, limefichua ukubwa wa uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya Iran dhidi ya kambi na miundombinu ya kijeshi inayotumiwa na vikosi vya Marekani katika eneo hilo, katika kipindi cha miezi sita ya kwanza ya vita.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, angalau majengo na miundombinu 274 katika maeneo 24 ya kijeshi ya Marekani yameathiriwa na mashambulizi hayo. Aidha, gharama za uharibifu katika kambi za Marekani zinaweza kufikia dola bilioni 15.

Makazi ya wanajeshi na miundombinu ya ulinzi ya Marekani yalilengwa

Kwa mujibu wa uchunguzi huo, uliofanywa kwa kuchambua makumi ya maelfu ya picha za satelaiti zenye mwonekano wa chini kutoka Shirika la Anga la Ulaya, pamoja na kutumia taarifa za kijeshi za Iran na mahojiano na maafisa wa Marekani, mashambulizi ya Iran yalilenga majengo ya makazi ya wanajeshi, mifumo ya rada, vifaa vya ulinzi dhidi ya makombora na miundombinu ya mawasiliano ya Marekani.

Gazeti hilo pia limeandika kuwa mashambulizi yaliyofanyika mwezi Julai uliopita yalionesha mabadiliko ya mbinu za Iran, yakielekezwa zaidi katika kulenga kwa usahihi maeneo wanamoishi wanajeshi wa Marekani.

The Wall Street Journal imeripoti kuwa, kwa mujibu wa waraka ilioupata, makadirio ya hivi karibuni ya gharama za vita vya Marekani dhidi ya Iran yalifikia dola bilioni 47.1 hadi tarehe 16 Oktoba ya mwaka huu. Kiasi hicho hakijumuishi gharama za uharibifu uliotokea katika kambi za kijeshi.

Idara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imekadiria gharama za uharibifu katika kambi za kijeshi kando na gharama nyingine, na kuweka makadirio ya awali kuwa angalau dola bilioni 5. Hata hivyo, chanzo kingine kinachofahamu gharama hizo kimesema kuwa kiasi hicho kinaweza kuongezeka na kufikia dola bilioni 15.

Gazeti hilo pia limeeleza kuwa Kituo cha Mafunzo ya Kimkakati na Kimataifa (CSIS), ambacho kilipata matokeo ya uchambuzi wa gazeti hilo kuhusu majengo yaliyoharibiwa, kilikadiria kuwa gharama ya kujenga upya majengo hayo pekee inaweza kuzidi dola bilioni 4. Makadirio hayo hayajumuishi gharama za kubadilisha vifaa na mifumo iliyokuwa ndani ya majengo hayo.

Majengo 119 yaliharibiwa katika wiki mbili za kwanza za vita

Kwa mujibu wa uchunguzi huo, katika wiki mbili za kwanza za vita dhidi ya Iran, vilivyoanza tarehe 28 Februari 2026, angalau majengo 119 katika maeneo 13 ya kijeshi ya Marekani yaliharibiwa au kuathiriwa. Katika kipindi hicho, mashambulizi yalielekezwa zaidi katika kambi zilizokuwa karibu na Iran, hasa nchini Kuwait.

Makao makuu ya Kikosi cha Tano cha Jeshi la Wanamaji la Marekani nchini Bahrain pia yalilengwa na mashambulizi makubwa. Mashambulizi hayo yaliilazimisha Kamandi Kuu ya Marekani kuondoa sehemu kubwa ya wanajeshi waliokuwa wamewekwa katika makao hayo.

The Wall Street Journal imeandika pia kuwa kufikia mwanzoni mwa mwezi Aprili, athari za uharibifu zilikuwa zimeonekana katika zaidi ya maeneo 15 ya miundombinu maalumu ya kulinda kambi, yakiwemo mifumo ya rada, ulinzi dhidi ya makombora na mawasiliano.

Hali hiyo ilitokea licha ya Waziri wa Vita wa Marekani, Pete Hegseth, kutangaza tarehe 13 Machi kuwa uwezo wa Iran wa kuzalisha makombora ya balistiki ulikuwa karibu kuangamizwa kabisa.

Mashambulizi yalielekezwa kwenye kambi za magharibi mwa Iran

Baada ya kuvunjika kwa usitishaji mapigano tarehe 7 Julai, mashambulizi ya Iran yalielekezwa zaidi katika kambi zilizokuwa magharibi mwa mipaka ya Iran na katika maeneo yaliyo mbali zaidi na nchi hiyo. Mashambulizi hayo yalilenga hasa kambi za Marekani zilizoko nchini Jordan.

Uchunguzi huo umebaini angalau mashambulizi 11 tofauti yaliyosababisha uharibifu hadi mwisho wa miezi sita ya kwanza ya vita dhidi ya Iran. Matano kati ya mashambulizi hayo yalifanyika nchini Jordan.

Tarehe 17 Julai, shambulio la Iran dhidi ya Kambi ya Anga ya Muwaffaq al-Salti nchini Jordan lilisababisha vifo vya wanajeshi watatu wa Marekani. Picha za satelaiti zilionesha pia kuwa angalau majengo 19 yaliyotumiwa kama makazi ya wanajeshi katika kambi hiyo yalikuwa yameathiriwa.

Uchunguzi wa The Wall Street Journal pia ulirekodi uharibifu wa majengo ya aina hiyo katika maeneo mengine kadhaa ya kijeshi ya Marekani katika wiki hiyo hiyo.

Majengo 12 yaliharibiwa katika Kambi ya Al-Udeid nchini Qatar

Katika Kambi ya Anga ya Al-Udeid nchini Qatar, uchambuzi wa picha za satelaiti ulionesha angalau majengo 12 yaliyokuwa na dalili za uharibifu.

Gazeti hilo limeandika kuwa mashambulizi ya Iran yalielekezwa hatua kwa hatua kwenye majengo madogo zaidi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, wastani wa ukubwa wa majengo yaliyoharibiwa baada ya kuvunjika kwa usitishaji mapigano ulikuwa chini ya nusu ya ukubwa wa majengo yaliyolengwa katika hatua za awali za vita.

Gazeti hilo limetafsiri mabadiliko hayo kuwa ishara ya kuongezeka kwa usahihi wa mashambulizi ya Iran.

Gharama za vita zaongeza shinikizo la kisiasa kwa Trump kabla ya uchaguzi wa Congress

Taarifa hizi zimechapishwa wakati Rais wa Marekani, Donald Trump, akikabiliwa na ukosoaji unaoongezeka kuhusu gharama za kifedha na kibinadamu za vita dhidi ya Iran, katika kipindi kinachotangulia uchaguzi wa katikati ya muhula wa Congress uliopangwa kufanyika Jumanne inayofuata.

Athari za vita hivyo kwa bei za nishati na gharama za maisha za wananchi wa Marekani zimeongeza shinikizo hilo. Hali hii inaendelea huku mapambano ya kijeshi yakiendelea, licha ya serikali ya Trump kusisitiza mara kadhaa kuwa uwezo wa kijeshi wa Iran umedhoofishwa.

Mabadiliko hayo yameongeza shinikizo la kisiasa kwa Chama cha Republican, hasa kutokana na kupungua kwa uungwaji mkono wa wananchi kuhusu namna serikali ya Trump inavyosimamia vita hivyo.

Kwa mujibu wa utafiti wa maoni uliofanywa na taasisi ya Pew mwanzoni mwa mwezi Oktoba, asilimia 65 ya Wamarekani hawakukubaliana na namna Trump alivyokuwa akisimamia vita dhidi ya Iran.