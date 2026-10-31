Maagizo ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi kwa Makamanda Wakuu wa Jeshi Yapata Mwitikio Mkubwa katika Vyombo Vikuu vya Habari Duniani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Amri iliyotolewa na Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei, kwa makamanda wakuu wa Vikosi vya Wanajeshi, pamoja na msisitizo wa kuwa tayari kukabiliana na shambulio lolote linaloweza kufanywa na Marekani na utawala wa Kizayuni, imepata mwitikio mkubwa katika vyombo vya habari vya kimataifa.

Baadhi ya vyombo vikuu vya habari vinavyotumia lugha ya Kiingereza vimeangazia vipengele vya kijeshi vya ujumbe huo, vikieleza kuwa Tehran imesisitiza kutoa jibu kali lisilozuiliwa na mipaka ya kijiografia kwa uvamizi au shambulio lolote dhidi ya Iran.

Financial Times: Iran Yaonya Kujibu Mashambulizi Bila Mipaka ya Kijiografia

Gazeti la Financial Times, katika ripoti yenye kichwa cha habari “Iran Yaonya Kuhusu Jibu la Kulipiza Kisasi Lisilo na Mipaka Endapo Itashambuliwa, Huku Wapatanishi Wakijitahidi Kuleta Amani,” limeangazia onyo la Tehran kuhusu wigo wa mwitikio wake iwapo itashambuliwa.

Gazeti hilo, likirejelea juhudi zinazoendelea za wapatanishi kuzuia kuanza kwa duru mpya ya vita kati ya Iran na Marekani, limeandika kuwa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu ametangaza kuwa jibu lolote la Iran kwa mashambulizi mapya halitafungwa na mipaka maalumu ya kijiografia.

Axios: Kiongozi wa Iran Atoa Agizo la Kujibu kwa Upeo wa Juu

Tovuti ya habari ya Axios nayo, katika kuripoti ujumbe huo, imesisitiza agizo la Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu la kutoa jibu la “kiwango cha juu kabisa” kwa shambulio lolote litakalofanywa na Marekani.

Chombo hicho cha habari kimeutafsiri ujumbe huo kuwa ishara ya msimamo thabiti wa Tehran katika kukabiliana na uwezekano wa Washington kuchukua hatua mpya za kijeshi dhidi ya Iran.

Bloomberg: Tehran Yapanua Chaguo za Kulipiza Kisasi

Shirika la habari la Bloomberg limeripoti kuwa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu amewaagiza makamanda wakuu wa kijeshi kujiandaa kwa uwezekano wa kuanza tena kwa mapambano dhidi ya Marekani na utawala wa Kizayuni, pamoja na kupanua chaguo za Iran za kulipiza kisasi.

Kwa mujibu wa ripoti ya Bloomberg, agizo hilo limetolewa katika mazingira ya kuongezeka kwa wasiwasi kuhusu uwezekano wa kurejea kwa mapigano ya kijeshi, huku juhudi za kidiplomasia za kuzuia kuongezeka kwa mvutano zikiendelea.

Al Jazeera: Onyo la Kiongozi wa Iran Wakati Juhudi za Kidiplomasia Zikiendelea

Vyombo vya Habari vya Kimataifa Vilivyojadili Onyo la Kiongozi wa Iran kwa Marekani na Israel

Mtandao wa Al Jazeera, gazeti la The Jerusalem Post, gazeti la Haaretz na mtandao wa Al Arabiya English ni miongoni mwa vyombo vya habari vilivyoripoti kuhusu ujumbe wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei, kwa makamanda wakuu wa vikosi vya ulinzi vya Iran. Taarifa hizo zimeangazia onyo la Iran kuhusu uwezekano wa mashambulizi mapya kutoka Marekani na utawala wa Kizayuni, pamoja na msisitizo wa Tehran wa kujibu mashambulizi hayo kwa nguvu na bila mipaka ya kijiografia.

Al Jazeera: Iran Yaonya Kujibu Mashambulizi Bila Mipaka, Huku Wapatanishi Wakijitahidi Kuleta Amani

Mtandao wa Al Jazeera, katika ripoti yenye kichwa cha habari “Iran Yaonya Kujibu Mashambulizi Bila Mipaka Endapo Itashambuliwa, Huku Wapatanishi Wakijitahidi Kuleta Amani,” umeangazia ujumbe wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu kwa vikosi vya ulinzi vya Iran.

Kwa mujibu wa mtandao huo, Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei alitoa ujumbe wenye msimamo thabiti kwa vikosi vya ulinzi vya Iran, wakati ambapo wapatanishi wanaendelea na juhudi za kuzuia kuanza kwa duru mpya ya vita kati ya Iran na Marekani.

Al Jazeera pia imesisitiza kuwa, kwa mujibu wa ujumbe huo, jibu lolote la Tehran kwa mashambulizi mapya halitazuiliwa na mipaka maalumu ya kijiografia.

The Jerusalem Post: Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu Latajwa Kujibu Vitisho Mara Moja na Bila Mipaka

Gazeti la Kizayuni la The Jerusalem Post pia limechapisha ripoti kuhusu ujumbe huo, likiangazia msisitizo wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu kwamba Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu linapaswa kuwa tayari kujibu mara moja na bila mipaka vitisho vyovyote kutoka Marekani na Israel.

Katika kichwa cha habari cha ripoti yake, gazeti hilo liliandika: “Khamenei: Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu Litajibu Vitisho Vyovyote vya Marekani na Israel Mara Moja na Bila Mipaka.”

Katika maelezo ya ripoti hiyo, gazeti hilo lilisema kuwa Kiongozi wa Iran, katika mkutano na makamanda wakuu wa jeshi, alisisitiza umuhimu wa kuhakikisha kuwa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu lina uwezo wa kutoa majibu yasiyo na mipaka kwa vitisho vinavyolenga nchi hiyo.

Haaretz: Iran Yaagiza Kusasishwa kwa Orodha ya Malengo ya Marekani na Israel

Gazeti la Kizayuni la Haaretz, katika ripoti yenye kichwa cha habari “Khamenei Akutana na Makamanda Wakuu wa Kijeshi Huku Ikidaiwa kuwa Marekani Inapanga Mashambulizi Baada ya Uchaguzi wa Katikati ya Muhula,” limeangazia vipengele vya kijeshi vya ujumbe wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Kwa mujibu wa gazeti hilo, Kiongozi wa Iran alieleza kuwa ametoa agizo la kusasisha orodha ya malengo yanayohusiana na mali na maeneo ya Marekani na Israel.

Haaretz pia, ikirejelea ripoti ya awali ya mtandao wa MS NOW, ilidai kuwa Washington ilikuwa ikijiandaa kwa uwezekano wa kuanza tena mashambulizi kuanzia tarehe 4 Novemba, siku moja baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani.

Hata hivyo, dai hilo limewasilishwa na Haaretz kwa kunukuu chombo hicho cha habari, na halipaswi kuchukuliwa kuwa uthibitisho huru wa mpango huo.

Al Arabiya English: Iran Yawaonya Marekani na Israel Kuhusu Mashambulizi Mapya Yanayowezekana

Mtandao wa Al Arabiya English pia umechapisha ripoti yenye kichwa cha habari “Kiongozi wa Iran Awaonya Marekani na Israel Kuhusu Mashambulizi Mapya.”

Chombo hicho kimeeleza kuwa onyo hilo limetolewa wakati ambapo vitisho kuhusu uwezekano wa kuanza tena mashambulizi baada ya uchaguzi muhimu nchini Marekani vinaendelea kujadiliwa.

Al Arabiya pia imenukuu kauli za Rais wa Marekani, Donald Trump, ambaye alisema kuwa baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula uliopangwa kufanyika Jumanne, angezingatia uwezekano wa kuchukua hatua mpya za kijeshi.

Kwa mujibu wa mtandao huo, Trump alikuwa ametaja wiki iliyotangulia uwezekano wa kuchukua hatua ya “kumaliza kazi,” kauli iliyotafsiriwa katika muktadha wa uwezekano wa kuendeleza operesheni za kijeshi dhidi ya Iran.

Hitimisho

Ripoti za vyombo hivi vya habari zinaonesha namna ujumbe wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu kwa makamanda wakuu wa vikosi vya ulinzi vya Iran ulivyoangaziwa katika vyombo mbalimbali vya kimataifa.

Mada kuu zilizojitokeza katika ripoti hizo ni uwezekano wa kuanza tena kwa mapambano, msimamo wa Iran kuhusu kujibu mashambulizi mapya, juhudi za kidiplomasia za kuzuia kuongezeka kwa mvutano, na madai kuhusu maandalizi ya Marekani kwa hatua nyingine za kijeshi.