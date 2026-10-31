Dua kwa Ajili ya Majirani / Sehemu ya Kwanza: Majirani ni Kama Marafiki!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– majirani wamepewa nafasi ya pekee katika riwaya nyingi za Kiislamu, ambapo Maimamu watukufu (as) walisisitiza umuhimu wa kuwatendea wema na kuwahudumia.

Mtume wa Mwenyezi Mungu (saww) amesema katika riwaya moja:

«أَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا»

“Ishi vizuri na jirani yako ili uwe miongoni mwa waumini.”

Katika riwaya nyingine, Mtume (saww) amesema:

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ»

“Yeyote anayemwamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho, basi asimuudhi jirani yake.”

Vilevile, Imam Ali (as), katika wasia wake uliotajwa katika barua ya 47 ya Nahjul-Balagha, amesema:

«اللَّهَ اللَّهَ فِي جِيرَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ»

“Mcheni Mwenyezi Mungu kuhusu majirani zenu, kwani wao ni wasia wa Mtume wenu. Mtume (saww) aliendelea kusisitiza kuhusu haki zao kiasi kwamba tulidhani angewafanya kuwa miongoni mwa warithi.”

Majirani ni akina nani?

Baadhi ya vyanzo vya riwaya vinataja kuwa ujirani unaweza kufikia nyumba arobaini katika kila upande. Katika riwaya inayohusishwa na Imam Ali (as), imesemwa:

«حَرِيمُ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، وَالْجِوَارُ أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِهَا»

Maana yake ni kwamba eneo la heshima linalozunguka msikiti ni dhiraa arobaini, na majirani wanaweza kujumuisha nyumba arobaini katika kila upande.

Baadhi ya riwaya pia zinaeleza kuwa tabia njema huongeza idadi ya majirani na watu wanaopenda kuwa karibu na mtu. Imam Ali (as) amesema:

«مَنْ حَسُنَ جِوَارُهُ كَثُرَ جِيرَانُهُ»

“Yeyote anayekuwa jirani mwema, majirani zake huongezeka.”

Katika riwaya nyingine, amesema:

«مَنْ أَحْسَنَ إِلَى جِيرَانِهِ كَثُرَ خَدَمُهُ»

“Yeyote anayewatendea wema majirani zake, watu wanaomsaidia huongezeka.”

Kwa kuzingatia riwaya hizi, maana ya ujirani haipaswi kufungiwa tu kwa watu wanaoshiriki ukuta wa nyumba moja au wanaoishi nyumba zilizo karibu kabisa. Inaweza pia kuwahusisha watu wanaoishi katika mtaa, eneo au jiji moja.

Dua ya Imam Zainul-Abidin (as) kwa ajili ya majirani

Katika dua ya 26 ya Sahifa Sajjadiyya, Imam Zainul-Abidin (as) ameweka dua kwa ajili ya majirani na marafiki zao. Kwa maana nyingine, Imam (as) anawaombea majirani kwa dua zinazofanana na zile anazowaombea marafiki zake, akionyesha kuwa majirani wanastahili kuombewa kheri kama marafiki wapendwa.

Utafiti ulioelezwa katika makala hii umetaja kuwa, katika dua zilizopokewa kutoka kwa watu saba watukufu—Mtume wa Mwenyezi Mungu (saww), Imam Ali (as), Bibi Fatima Zahra (as), Imam Zainul-Abidin (as), Imam Ja‘far al-Sadiq (as) na Imam Ali al-Ridha (as)—zinapatikana angalau dua 12 zinazohusu majirani.

Dua hizo hazipo tu katika maandiko yenye kichwa maalumu cha kuwaombea majirani na marafiki. Pia kuna sehemu za dua zinazowataja majirani katika dua za siku ya Ijumaa, dua za safari na Hija, dua za kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, pamoja na dua zinazosomwa katika sala za nawafil za mwezi wa Ramadhani.

Katika sehemu zinazofuata za makala hii, dua za Maimamu watukufu (as) kuhusu majirani zitachunguzwa kwa kina zaidi.