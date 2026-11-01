Uzuiaji wa tabaka nyingi mkakati wa Iran wa kusimamia uwanja na kuamua mwisho wa vita

Kwa ripoti ya mwandishi wa Abna katika hali ambayo matukio ya kikanda na vitisho vya kijeshi vya Marekani dhidi ya Iran vimefanya tena mada ya milinganyo ya uzuiaji kuwa moja ya mihimili mikuu ya matukio ya kimataifa msisitizo wa Kiongozi wa Mapinduzi juu ya umuhimu wa uzuiaji hai na wa tabaka nyingi una ujumbe muhimu kuhusu mkakati wa ulinzi na usalama wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran

Mbinu hii mbali na msisitizo wa jibu la haraka na lenye athari kwa kila ngazi na aina ya tishio inasisitiza ukweli kwamba kuanza vita si lazima maana yake ni kuwa na mamlaka ya kuamua mwisho wake Katika muktadha huu kubadilisha mahesabu ya adui kuzuia ujasiri wa kijeshi na kudumisha mwongozo katika kusimamia matukio yanayowezekana ni miongoni mwa vipengele vya mkakati huu

Katika uhusiano huu Abdulrahim Ansari mtaalamu wa masuala ya kimataifa katika mazungumzo na mwandishi wa Mehr alielezea vipengele mbalimbali vya mbinu hii

Akimrejelea Kiongozi wa Mapinduzi alisisitiza kwamba moja ya mihimili muhimu zaidi ya kauli hizi ilikuwa umuhimu wa kuunda uzuiaji hai na wa tabaka nyingi mkakati ambao pamoja na jibu lisilo na mipaka ya kijiografia kwa vitisho unasisitiza pia jukumu la Iran katika kuamua muda na masharti ya mwisho wa vita

Akisema kwamba moja ya maonyesho ya uzuiaji hai inaweza kuwa hatua ya kuzuia alieleza kwamba kabla ya hatua yoyote ya kijeshi kuna hatua ya tishio na onyo suala ambalo Kiongozi wa Mapinduzi alisisitiza wazi kwa kuonya kuhusu upanuzi wa kijiografia wa vita Baadaye pia akirejelea kutoweza kwa adui kuamua kwa upande mmoja muda wa mwisho wa vita tabaka lingine la mkakati huu lilielezwa

Ansari aliongeza kwamba katika siku za hivi karibuni baadhi ya maafisa wa Marekani walizungumza kuhusu uwezekano wa shambulio la muda mfupi dhidi ya Iran lakini ukweli ni kwamba ikiwa mgogoro utaanza si lazima Marekani ndiyo itakayeamua muda na masharti ya mwisho wake Uzoefu wa vita vya siku 40 pia ulionyesha kwamba Iran inaweza kubadilisha milinganyo ya muda na mahesabu ya upande wa pili

Mtaalamu wa masuala ya kimataifa aliona ufunuo wa miji ya ndege zisizo na rubani kutuma maonyo ya kisiasa na ya usalama kupitia wapatanishi na kujadili masuala yanayohusiana na mafundisho ya nyuklia kama maonyesho mengine ya uzuiaji hai na akasisitiza kwamba vipengele kama hivyo vina ujumbe mwingi kwa upande wa pili na bila shaka vinazingatiwa katika mahesabu na tathmini za kimkakati za Marekani

Aidha akirejelea msisitizo wa Kiongozi wa Mapinduzi juu ya jibu kwa kila ngazi na aina ya tishio alibainisha kwamba maneno haya yana ujumbe wazi tishio lolote bila kujali ngazi ukubwa na umbo lake lazima likabiliane na jibu la haraka na lenye athari jibu ambalo halina mipaka ya kijiografia

Ansari mwishoni alisisitiza kwamba mkusanyiko wa misimamo hii unaonyesha kwamba uzuiaji hai na wa tabaka nyingi haimaanishi tu kuguswa na vitisho bali lengo lake ni kubadilisha mahesabu ya adui kuzuia ujasiri wa kijeshi na kudumisha mwongozo katika kuamua milinganyo na hatima ya vita