Araghchi tuko tayari kwa ulinzi na diplomasia kwa wakati mmoja uchaguzi wa njia uko kwa Marekani

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna Seyed Abbas Araghchi waziri wa mambo ya nje akirejelea safari ya ujumbe wa Iran kwenda Qatar na kuendelea kwa mashauriano na wapatanishi wa Qatar alisisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inadumisha utayari wake wa ulinzi na kidiplomasia kwa wakati mmoja na uchaguzi wa njia iliyo mbele unategemea uamuzi na busara ya upande wa Marekani

Yeye katika mazungumzo na Khane Mellat kuhusu malengo ya safari ya ujumbe wa Iran kwenda Qatar alieleza safari hii ilifanyika katika ngazi ya naibu waziri wa mambo ya nje na kwa lengo la kuendelea mashauriano na wapatanishi wa Qatar wapatanishi ambao katika wiki zilizopita pia walikuwa Tehran

Yeye akisema kwamba kimsingi katika safari hii hakukuwa na mpango uliobuniwa wa kujadiliana na upande wa Marekani aliongeza mashauriano kuhusu mpango wa siku mbili na wapatanishi wa mazungumzo bado yanaendelea na yako katika mchakato wa utekelezaji lakini bado hatujafikia matokeo ya uhakika Kufikia matokeo pia kunategemea majibu ambayo upande wa pili unatoa kwa maswali yetu

Waziri wa mambo ya nje akisisitiza kwamba Iran inafanya jitihada zake kwa kuendeleza njia hii alieleza matumaini kwamba kwa upande wa pili pia kuna busara ili kuchagua diplomasia kuliko njia nyingine

Araghchi katika sehemu nyingine ya maneno yake akirejelea amri za Kamanda Mkuu Mtukufu kwa makamanda wakuu wa kijeshi alibainisha amri hizi zilionyesha wazi mapenzi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Vikosi vyetu vya wanajeshi pia vina jukumu lililo wazi kabisa na kwa kutumia uzoefu wa vita viwili vilivyopita viko na nguvu zaidi kuliko awali

Yeye mwishoni alisisitiza Jamhuri ya Kiislamu ya Iran bado iko tayari kwa ulinzi na diplomasia kwa wakati mmoja na kwamba Wamarekani watachagua njia gani inategemea busara yao