Pezeshkian alipongeza kwa kufika kwa siku ya kitaifa ya Algeria

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna Masoud Pezeshkian katika ujumbe ulioelekezwa kwa Bwana Abdelmadjid Tebboune rais wa Algeria akipongeza kwa kufika kwa kumbukumbu ya miaka sabini na miwili ya kuanza kwa mapinduzi ya ukombozi na siku ya kitaifa ya Algeria alibainisha nina uhakika kwamba chini ya busara na bidii ya Mheshimiwa wako na kwa kuendelea kwa mbinu hai na yenye kujenga katika kuunga mkono harakati za haki na kwa kutumia uwezo uliopo tutashuhudia zaidi uimarishaji na upanuzi wa mahusiano na ushirikiano kwa maslahi ya mataifa mawili makubwa ya Iran na Algeria

Rais pia katika ujumbe huu alimuomba Mwenyezi Mungu kwa rais wa Algeria afya na mafanikio na kwa watu wa Kiislamu wa Algeria ustawi na ufanisi