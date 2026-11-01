Jenerali wa Kizayuni matokeo ya uchaguzi ni cheti cha kifo cha Israel

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa shirika la habari la Sama Ishaq Brik Meja Jenerali mstaafu wa Kizayuni alionya kuhusu matokeo ya uchaguzi wa hivi karibuni na kuelezea tokeo hili kama cheti rasmi cha kifo cha Israel

Yeye akielezea wasiwasi kuhusu mustakabali wa maeneo yaliyokaliwa na hali ya ndani ya utawala huu alibainisha kwamba kile kinachoendelea katika Israel si mgogoro wa kisiasa wa kupita tu bali kinaonyesha hali ya kuanguka kwa jumla na kwa nyanja nyingi ambayo kurudi kutoka kwake kunaonekana kuwa vigumu

Brik aliongeza kwamba uchunguzi wa matokeo ya uchaguzi umemfikisha kwenye hitimisho chungu zaidi na kwamba katika jamii ya Kizayuni hakuna tena mtu ambaye mtu anaweza kuzungumza naye kuhusu changamoto zilizopo

Yeye anaongeza kwamba kwa imani yake sehemu kubwa ya maoni ya umma ama hawana uwezo wa kuelewa uzito wa hatua ya sasa au hawaonyeshi nia ya kuikubali

Brik pia anaamini kwamba migogoro na changamoto ambazo Israel inakabiliana nazo ikiwa ni pamoja na majanga na kushindwa vilivyokusanywa hivi karibuni zinakabiliwa na wakazi wengi wa maeneo yaliyokaliwa kwa kutojali au kupuuza wakati masuala haya yana athari kubwa kwa hali ya sasa na mustakabali wa utawala huu