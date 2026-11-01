Guardian rushwa ya serikali ni wasiwasi mkuu wa Wamarekani baada ya kupanda kwa bei

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna gazeti la Guardian liliripoti kwamba serikali ya Donald Trump ikizingatia kesi ya udanganyifu katika programu za ustawi inaimarisha hatua dhidi ya matumizi mabaya ya misaada ya kijamii na bima za afya za serikali lakini uchunguzi unaonyesha kwamba rushwa ya serikali na mgongano wa maslahi ya kifedha ya maafisa ni miongoni mwa wasiwasi muhimu zaidi wa wapiga kura wa Marekani

Katika hatua ya hivi karibuni timu ya kupambana na udanganyifu ya JD Vance makamu wa rais wa Marekani iliripoti kugundua ubadhirifu wa dola milioni 40 katika programu ya msaada wa chakula Vance pia hapo awali aliripoti kuhusu kuondolewa kwa bima ya afya ya takriban watu 760 elfu kutoka kwa watu walio chini ya sheria ya Obamacare kwa tuhuma za udanganyifu

Trump pia alipendekeza kulipa zawadi kwa watu wanaoripoti matukio ya upotevu na udanganyifu katika rasilimali za serikali

Kulingana na uchunguzi wa taasisi ya Harris kwa Guardian mwezi Oktoba rushwa ya serikali baada ya kupanda kwa gharama za maisha ni wasiwasi wa pili muhimu wa wapiga kura asilimia 87 ya washiriki waliona rushwa nchini Marekani kuwa tatizo na asilimia 65 ya wapiga kura wa uchaguzi wa kati walielezea kuwa tatizo kubwa

Sehemu kubwa ya wasiwasi inahusiana na jambo kwamba maafisa waliochaguliwa wanapendelea maslahi yao ya kifedha au ya wafadhili wao juu ya maslahi ya umma Pia nafasi ya Marekani katika fahirisi ya mtazamo wa rushwa ya shirika la Transparency International imeshuka kutoka nafasi ya 18 mwaka 2016 hadi nafasi ya 29

Guardian zaidi ilirejelea ukosoaji kuhusu shughuli za biashara za familia ya Trump wakati wa uwepo wake Ikulu hasa katika nyanja ya sarafu za kidijitali Kulingana na ripoti hii Trump katika mwaka wa kwanza baada ya kurejea madarakani alipata mapato ya takriban dola bilioni 2 2 ambapo dola bilioni 1 4 yalitoka kwa sarafu za kidijitali

Gazeti hili pia lilishughulikia kesi kuhusu mahusiano ya biashara ya familia ya Trump na wawekezaji na serikali za kigeni ikiwa ni pamoja na Qatar na UAE Wanademokrasia wanaona mahusiano haya kama mfano unaowezekana wa unyonyaji wa kifedha wa mamlaka ya kisiasa kinyume chake Ikulu inakanusha mgongano wowote wa maslahi au uhusiano kati ya misaada ya kifedha na msamaha wa kisiasa