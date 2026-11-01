Makundi 12 Bora kutoka Mkoa wa Gilan Yashiriki katika Hatua ya Kimkoa ya Mashindano ya “Maidan-Yar”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Naibu Mratibu wa Kikosi cha Sepah Quds katika Mkoa wa Gilan nchini Iran, Kanali Ahmadreza Manshuri, ametangaza kufanyika kwa hatua ya kimkoa ya mashindano ya “Maidan-Yar”, kuelekea maadhimisho ya Wiki ya Basij, akieleza kuwa makundi 12 yaliyochaguliwa kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa huo yatashiriki katika hatua hiyo.

Akizungumza Jumapili, tarehe 1 Novemba 2026, katika kikao cha uratibu na maandalizi ya mashindano hayo, Kanali Manshuri amesema kuwa mashindano hayo yatafanyika katika Uwanja wa Mashahidi wa Zahab, mjini Rasht, ambapo makundi yatakayofanya vizuri yatapata nafasi ya kuingia katika hatua ya mwisho ya mashindano hayo katika ngazi ya kitaifa.

Katika maelezo yake, amezishukuru ofisi zote za maeneo mbalimbali ya vikosi vya Basij katika Mkoa wa Gilan kwa ushirikiano na juhudi zao zilizowezesha kufanyika kwa hatua za awali za mashindano hayo. Vilevile, ametoa pongezi kwa ofisi ya Basij ya eneo la kati la Rasht kwa kuwa mwenyeji na kufanikisha maandalizi na utekelezaji wa programu hiyo kwa umakini na ubora.

Kanali Manshuri amesisitiza kuwa mashindano ya “Maidan-Yar” si mashindano ya kawaida au programu ya burudani pekee, bali ni fursa muhimu ya kuonesha uwezo wa kufanya kazi kwa pamoja, kuimarisha furaha na uchangamfu katika jamii, kuimarisha mahusiano ya kifamilia na kudhihirisha moyo wa mshikamano, juhudi na ushindani wenye afya katika mazingira yenye hamasa na furaha.

Aidha, ameeleza kuwa mashindano hayo yameandaliwa katika makundi matatu, ambayo ni wanaume, wanawake na familia. Muundo huo unalenga kutoa fursa kwa makundi mbalimbali ya jamii kushiriki, huku ukikuza ushirikiano, mshikamano, mwingiliano chanya na kuonesha uwezo wa kufanya shughuli mbalimbali kwa pamoja.

Akizungumzia mwitikio wa mashindano hayo katika hatua za awali, Kanali Manshuri amesema kuwa jumla ya timu 400 zilishiriki katika mashindano yaliyofanyika katika maeneo mbalimbali ya Mkoa wa Gilan, ambapo timu 12 zimechaguliwa kuendelea katika hatua ya kimkoa.

Amehitimisha kwa kueleza kuwa makundi hayo 12 yatashindana katika hatua ya kimkoa itakayofanyika Uwanja wa Mashahidi wa Zahab mjini Rasht, na yale yatakayofanya vizuri zaidi yatapata tiketi ya kushiriki hatua ya mwisho ya mashindano hayo katika ngazi ya kitaifa.