Maandamano ya Maadhimisho ya Jumanne, tarehe 4 Novemba 2026 Kufanyika katika Maeneo 62 ya Mkoa wa Gilan, Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Maandamano ya kuadhimisha Siku ya Kitaifa ya Kupambana na Ubeberu wa Kimataifa, inayoadhimishwa nchini Iran kila tarehe 13 Aban (Novemba 4, 2026), yanatarajiwa kufanyika katika maeneo 62 ya Mkoa wa Gilan.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Mkuu wa Baraza la Kuratibu Shughuli za Matangazo ya Kiislamu katika Mkoa wa Gilan, Hujjatul-Islam Mujtaba Ashjari, maandamano hayo ni sehemu ya programu za kuadhimisha tukio hilo muhimu katika historia ya Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran.

Amesema maandalizi mbalimbali yanaendelea ili kuhakikisha kuwa maadhimisho hayo yanafanyika katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo, yakiwemo miji na maeneo ya vijijini.

Katika mji wa Rasht, makao makuu ya Mkoa wa Gilan, maandamano hayo yataanzia katika njia tatu tofauti na kuelekea eneo la matembezi ya kitamaduni la Mashahidi wa Zahab (Shuhada Square), ambako kutafanyika mkusanyiko mkuu wa wananchi.

Tarehe 13 Aban ina umuhimu wa kihistoria nchini Iran, kwani inakumbusha matukio matatu muhimu katika historia ya nchi hiyo, yakiwemo kuhamishwa kwa Imam Ruhullah Khomeini (RA) mwaka 1964, mauaji ya wanafunzi waliokuwa wakifanya maandamano mwaka 1978, na tukio la kutekwa kwa Ubalozi wa Marekani mjini Tehran mwaka 1979.

Siku hiyo pia hutambuliwa kama Siku ya Wanafunzi na Siku ya Kitaifa ya Kupambana na Ubeberu wa Kimataifa nchini Iran.

Maadhimisho hayo yanalenga kukumbuka matukio hayo ya kihistoria na kuendeleza mjadala kuhusu uhuru, kujitegemea na nafasi ya wananchi katika historia ya Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran.