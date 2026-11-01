Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (as) Yalaani Ukiukwaji wa Haki na Uhuru wa Wafuasi wa Madhehebu ya Ahlul-Bayt (as)

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (as) imetoa tamko maalumu la kulaani ubaguzi, ukandamizaji na ukiukwaji wa haki na uhuru wa wafuasi wa madhehebu ya Ahlul-Bayt (as), huku ikisisitiza umuhimu wa kulinda haki, utu wa binadamu na umoja wa Kiislamu.

Katika tamko hilo, Jumuiya hiyo imesema inafuatilia kwa wasiwasi mkubwa taarifa zinazohusu ubaguzi, manyanyaso na vitendo vinavyotokana na utambulisho wa kidini katika baadhi ya nchi za eneo hilo, hususan Bahrain, Saudi Arabia na Kuwait. Imeeleza kuwa inalaani hatua zozote zinazokiuka utu wa binadamu na haki za msingi za raia.

Wito kwa serikali ya Kuwait kuhusu hukumu za mahakama

Jumuiya hiyo imeitaka serikali ya Kuwait, mamlaka za mahakama na vyombo husika vya nchi hiyo kufanya mapitio ya haraka na ya haki kuhusu hukumu zilizotolewa dhidi ya baadhi ya viongozi mashuhuri wa kidini na kijamii.

Katika tamko hilo, imeeleza kuwepo kwa wasiwasi mkubwa kuhusu kutokuwepo kwa mchakato wa kutosha wa kusikilizwa kwa haki, kutoheshimiwa kikamilifu kwa haki za utetezi za washtakiwa na maswali yanayohusu mwenendo wa mashauri ya mahakama.

Aidha, Jumuiya hiyo imelaani vikali hukumu ya adhabu ya kifo iliyotolewa dhidi ya mwanazuoni mashuhuri wa kidini na kitaifa, Ayatullah Sheikh Hussein Ma'touq, ambaye ni mwalimu wa ngazi za juu katika vyuo vya Hawza na mjumbe hai wa Baraza Kuu la Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (as), pamoja na watu wengine wawili mashuhuri katika nyanja hiyo.

Jumuiya hiyo imetaka hukumu hiyo ifutwe na kesi hiyo isikilizwe upya kwa kufuata misingi ya haki, uhuru na uwazi wa mahakama.

Wito wa kuheshimu haki na uhuru wa kidini

Katika sehemu nyingine ya tamko lake, Jumuiya hiyo imesisitiza kuwa wafuasi wa madhehebu ya Ahlul-Bayt (as), kama raia wengine, wana haki za msingi zinazopaswa kuheshimiwa, zikiwemo uhuru wa kuamini, kutoa maoni, kutekeleza ibada na kushiriki katika shughuli za kijamii, kiutamaduni na kisiasa bila kubaguliwa kwa misingi ya madhehebu.

Pia imeeleza kuwa tofauti za kimadhehebu, kiitikadi na kimawazo ni sehemu ya uhalisia wa kihistoria na kijamii wa jamii za Kiislamu, hivyo hazipaswi kuwa sababu ya kunyimwa haki au kufanyiwa ukandamizaji.

Jumuiya hiyo imezitaka mamlaka za nchi za eneo hilo kuweka mazingira yatakayowezesha jamii za Kishia kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii, kiutamaduni na kitaifa, huku zikithamini mchango wao katika maendeleo na ustawi wa nchi zao.

Wito kwa taasisi za kimataifa

Vilevile, Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (as) imezitaka taasisi za kimataifa za kutetea haki za binadamu, hususan Umoja wa Mataifa na taasisi zake husika, kuchukua hatua za kuwajibika katika kukemea ukiukwaji wa haki za msingi za binadamu na kuzitaka serikali husika kuhakikisha haki za raia, usawa mbele ya sheria na kuzingatia misingi ya usikilizwaji wa haki wa kesi.

Katika kuhitimisha tamko lake, Jumuiya hiyo imesisitiza kuwa kulinda haki na uhuru wa msingi wa raia, kuheshimu tofauti za kidini na kiitikadi na kupambana na aina zote za ubaguzi ni mambo muhimu katika kujenga haki, mshikamano, utulivu na amani ya kudumu katika jamii.