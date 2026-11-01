Ujumbe wa Juu wa Kielimu Watembelea Chuo Kikuu cha Hubert Kairuki Memorial Nchini Tanzania Kujadili Ushirikiano wa Kitaaluma na Utafiti

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ujumbe wa juu wa kielimu unaojumuisha viongozi wa taasisi mbalimbali za elimu ya juu umefanya ziara rasmi katika Chuo Kikuu cha Hubert Kairuki Memorial nchini Tanzania, ambapo pia umeshiriki kikao maalumu cha kitaalamu na Naibu Mkuu wa Taaluma pamoja na wajumbe wa timu ya uongozi na wataalamu wa elimu wa chuo hicho.

Ziara hiyo imelenga kutambua uwezo na fursa zilizopo katika taasisi hiyo ya elimu ya juu nchini Tanzania, hususan katika maeneo ya ufundishaji, maabara, huduma za hospitali na mafunzo ya vitendo, pamoja na kuchunguza uwezekano wa kuanzisha ushirikiano wa kielimu, kisayansi na kiutafiti kati ya Chuo Kikuu cha Hikmah University of East Africa, Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Al-Mustafa na Chuo Kikuu cha Hubert Kairuki Memorial.

Muundo wa ujumbe na viongozi wa chuo mwenyeji

Ujumbe wa wageni ulijumuisha:

1- Dkt. Ali Taqavi, Mwanzilishi wa Chuo Kikuu cha Hikmah University of East Africa.

2- Dkt. Dehghani, Mkuu wa Chuo Kikuu cha Al-Mustafa nchini Uganda.

3- Sheikh Khalfan Qassim

4- Sheikh Zaid Ahmad.

Kwa upande wa chuo mwenyeji, ujumbe ulipokelewa na Naibu Mkuu wa Taaluma wa Chuo Kikuu cha Hubert Kairuki Memorial, akishirikiana na wajumbe wa timu ya uongozi pamoja na viongozi na wataalamu wa masuala ya elimu.

Ziara ya miundombinu na kikao cha kitaalamu

Katika ziara hiyo, ujumbe ulipata fursa ya kutembelea na kujionea miundombinu mbalimbali ya chuo hicho, ikiwemo maeneo ya kufundishia, maabara, vifaa vya kitaalamu na miundombinu inayotumika katika mafunzo ya vitendo.

Baada ya ziara hiyo, ulifanyika mkutano wa kitaalamu kati ya ujumbe huo na viongozi wa Chuo Kikuu cha Hubert Kairuki Memorial, ambapo pande zote zilijadili uzoefu wa usimamizi wa elimu ya juu, uandaaji wa mitaala, mbinu za ufundishaji na namna ya kuimarisha ubora wa elimu katika vyuo vikuu.

Aidha, walijadili uwezekano wa kuanzisha programu za kubadilishana wahadhiri, wataalamu na wanafunzi, kufanya tafiti za pamoja na kutumia kwa ushirikiano baadhi ya miundombinu ya kielimu na kitaalamu.

Maeneo yaliyobainishwa kwa ajili ya ushirikiano

1. Kubadilishana wahadhiri na wanafunzi

Pande hizo zimejadili umuhimu wa kuweka utaratibu utakaorahisisha kubadilishana wahadhiri, wataalamu na wanafunzi kati ya taasisi hizo tatu. Ushirikiano huo unatarajiwa kusaidia kubadilishana uzoefu, kuongeza ujuzi wa kitaaluma na kuimarisha mahusiano ya vyuo vikuu katika ukanda wa Afrika Mashariki.

2. Kufanya tafiti za pamoja

Kutokana na uwezo wa kitaaluma na kitaalamu wa Chuo Kikuu cha Hubert Kairuki Memorial pamoja na mahitaji ya kielimu na kiutafiti katika ukanda huu, pande hizo zimejadili uwezekano wa kuanzisha miradi ya pamoja ya utafiti, hususan katika maeneo yafuatayo:

Sayansi ya tiba na afya.

Afya ya umma.

Magonjwa yanayoathiri jamii za Afrika Mashariki.

Tafiti zinazolenga kutatua changamoto halisi za jamii.

3. Matumizi ya maabara na huduma za hospitali

Uwezekano wa kutumia kwa pamoja miundombinu ya maabara, vituo maalumu vya kitaalamu na hospitali ya chuo hicho pia ulikuwa miongoni mwa ajenda muhimu za majadiliano.

Hatua hiyo inaweza kusaidia kuboresha mafunzo ya vitendo na kuongeza ujuzi wa kitaalamu kwa wanafunzi, hususan katika programu za sayansi ya tiba na uuguzi zinazotarajiwa kuanzishwa na kuendelezwa katika Chuo Kikuu cha Hikmah University of East Africa.

4. Kuandaa programu na kozi za pamoja

Vilevile, pande hizo zimejadili uwezekano wa kuandaa kozi za muda mfupi, warsha za kitaalamu na programu za pamoja za kukuza ujuzi katika sekta ya afya, tiba, matumizi ya maabara na maeneo mengine yatakayokubaliwa na taasisi hizo.

Mapendekezo ya hatua zinazofuata

Katika hitimisho la kikao hicho, umuhimu wa kuendeleza mazungumzo na kubadilisha fursa zilizobainishwa kuwa mipango madhubuti ya utekelezaji ulisisitizwa.

Miongoni mwa mapendekezo yaliyotolewa ni:

Kuandaa na kufuatilia uwezekano wa kusaini hati ya makubaliano ya ushirikiano wa kielimu na kisayansi kati ya vyuo hivyo.

Kuunda kamati ya pamoja kwa ajili ya kuchunguza na kuandaa mipango ya utekelezaji.

Kubainisha miundombinu inayoweza kutumika kwa mafunzo ya vitendo, maabara na mafunzo ya hospitalini.

Kuandaa utaratibu wa kubadilishana wahadhiri, wanafunzi na uzoefu wa kitaaluma.

Kuchunguza uwezekano wa kuendesha kozi maalumu za muda mfupi na miradi ya pamoja ya utafiti.

Hitimisho

Ziara hiyo imekuwa fursa muhimu ya kujifunza uzoefu wa taasisi za elimu ya juu nchini Tanzania na kubainisha maeneo yanayoweza kuimarisha ushirikiano wa kitaaluma na kisayansi katika ukanda wa Afrika Mashariki.

Kwa kuzingatia mipango ya Chuo Kikuu cha Hikmah University of East Africa ya kuanza na kuendeleza shughuli zake za kielimu, hususan katika fani za sayansi ya tiba na uuguzi, ushirikiano na Chuo Kikuu cha Hubert Kairuki Memorial unaweza kuwa na mchango mkubwa katika kuimarisha ubora wa elimu, mafunzo ya vitendo na maendeleo ya taasisi hiyo.

Hatua inayofuata ni kufuatilia mapendekezo na makubaliano ya awali yaliyofikiwa ili kuyabadilisha kuwa programu halisi za ushirikiano zitakazokuwa na manufaa ya kudumu kwa taasisi zote zinazohusika na maendeleo ya elimu ya juu nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla.