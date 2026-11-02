Mochber: Kuzuia bila mipaka; jiografia ya jibu la Iran imebadilika

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Mohammad Mochber, mshauri na msaidizi wa Kiongozi Mkuu, kwenye ukurasa wake wa kibinafsi katika moja ya mitandao ya kijamii, akirejelea agizo la hivi karibuni la Kiongozi Mkuu kuhusu jibu lisilo na kikomo cha kijiografia kwa shambulio lolote la adui, alisema: Mafundisho ya ulinzi ya Iran yanabadilika kwa kasi; kwa kawaida, jiografia ya tishio haiamua tena jiografia ya jibu.

Aliongeza: Ufafanuzi upya wa wigo wa kuzuia umevuka mfumo wa kikanda, na chanzo, ukubwa na mahali pa kutokea kwa tishio haliweki kikomo kwa mahesabu ya kuzuia ya Iran.