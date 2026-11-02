Mashambulizi 75 ya anga na makombora ya Saudi Arabia dhidi ya Yemen katika saa 24 zilizopita

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu Al-Masirah, Brigedia Jenerali Yahya Sari, msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen, alisema: Jeshi la anga la Saudi Arabia katika saa 24 zilizopita, likitumia ndege za kivita za F-15 na Typhoon zilizopaa kutoka kambi za Khamis Mushait na Taif, lilifanya mashambulizi 75 ya anga na makombora dhidi ya maeneo ya kiraia katika mikoa ya Saada, Taiz, Amran, Ibb, Dhamar, Lahij, Hodeidah na Al-Jawf.

Yahya Sari katika ujumbe aliouchapisha katika mitandao ya kijamii aliongeza: Pia mashambulizi ya makombora dhidi ya Yemen yalifanywa kutoka eneo la Jizan kusini mwa Saudi Arabia, ambayo yalisababisha kifo na kujeruhiwa kwa idadi ya raia.

Kwa mujibu wa msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen, jumla ya mashambulizi ya anga na makombora ya Saudi Arabia tangu kuanza kwa kuongezeka kwa mvutano dhidi ya Yemen yamefikia 3830.