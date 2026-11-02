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Utekelezaji wa vitisho vya Trump dhidi ya Iran unaambatana na matatizo ya kijeshi

2 Novemba 2026 - 09:51
Msimbo wa Habari: 1885510
Source: ABNA
Utekelezaji wa vitisho vya Trump dhidi ya Iran unaambatana na matatizo ya kijeshi

Gazeti la Financial Times lilionyesha kushindwa kwa Marekani kufikia malengo yake wakati wa uvamizi wa kijeshi dhidi ya Iran.

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Financial Times iliripoti kwamba utekelezaji wa vitisho vya Trump kuhusu matumizi ya «mama wa mabomu yote» dhidi ya Iran unakabiliana na matatizo ya kijeshi kwa sababu aina hii ya mabomu hubebwa kwenye ndege ya aina ya C-130 ambayo si ya haraka na harakati zake kuelekea Iran zinaambatana na hatari kubwa.

Joseph Votel, kamanda wa zamani wa Kamandi ya Kati ya Marekani, pia alikiri kwamba kupindua utawala unaotawala Iran kwa mashambulizi hakuwezekani. Jonathan Schanzer, mtafiti wa taasisi ya «Ulinzi wa Demokrasia», pia alisema kwamba utawala unaotawala Iran, licha ya shinikizo la kiuchumi na kijeshi, umethibitisha uwezo wake mpana wa upinzani na uthabiti.

Mark Cancian, mtafiti wa Kituo cha Mafunzo ya Kimkakati na Kimataifa, pia alisema kwamba kubadilisha silaha za kijeshi zilizotumiwa na jeshi la Marekani, ikiwa ni pamoja na makombora ya Tomahawk, huchukua kati ya mwaka mmoja hadi mitano.

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