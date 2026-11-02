Hasira ya Trump kuhusu hali ya sasa; rais wa Marekani anatafuta mtu wa kulaumiwa

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, jarida la The Atlantic likinukuu washauri wa rais wa Marekani liliripoti kwamba anawauliza marafiki zake kuhusu utendaji wa Pete Hegseth, waziri wa vita wa Marekani, na mwenyekiti wa Baraza la Pamoja la Wakuu wa Majeshi wa nchi hii.

Kwa mujibu wa ripoti hii, Trump kwa kawaida huuliza maoni ya kikundi cha marafiki zake kabla ya kuamua kuhusu uteuzi au kuondolewa kwa maafisa wa Marekani.

Mzunguko wa karibu na Trump pia ulitangaza kwamba Hegseth hakuwa wazi kuhusu ukweli wa uwanjani wa vita na Iran na alimwambia Trump mambo ambayo alitaka kuyasikia.

Maafisa wa Marekani katika mazungumzo na The Atlantic walisisitiza kwamba Trump ana hasira kwamba ujumbe wao haufiki vizuri kwa watu na hauna athari inayohitajika, na anaona vita na Iran kama sehemu ya sababu za mkwamo wake wa kisiasa. Anatafuta mtu wa kulaumiwa na anamchagua kutoka miongoni mwa maafisa waliokuwa wakidai kwamba vita na Iran vitakuwa vya haraka na vyenye matokeo.

Watu wa karibu wa Trump pia walisema kwamba kuna tumaini kwamba vitisho pekee dhidi ya Iran vitasababisha nchi hii kurudi kwenye meza ya mazungumzo!