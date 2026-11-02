Mashambulizi ya kibinafsi na madai ya uongo; mbinu ya Republican katika siku za mwisho za mashindano

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, gazeti la The New York Times liliripoti kwamba wagombea wa chama cha Republican katika siku za mwisho za mashindano ya uchaguzi wameongeza mashambulizi ya kibinafsi na madai ya uongo dhidi ya wapinzani wao; mbinu inayofuatwa katika hali ya kuongezeka kwa kutoridhika na bei ya juu na kupungua kwa umaarufu wa Donald Trump.

Kama ilivyoandikwa na gazeti hili, wagombea wengi wa Republican wanaiga mtindo wa kisiasa wa Trump; mtindo ambao umebadilisha mipaka ya hotuba inayokubalika katika siasa za Marekani. Wakati mashambulizi haya hayakukutana na majibu mapana ndani ya chama, baadhi ya Republican wameelezea wasiwasi kuhusu matokeo yake.

Jeff Flake, seneta wa zamani wa Republican wa jimbo la Arizona na mmoja wa wakosoaji wa Trump, alielezea mchakato huu kama «wa kutisha» na akasema kwamba lugha ya kisiasa ya Republican imefikia kiwango kipya cha ujeuri na matusi.

Wasiwasi kuhusu majibu ya wapiga kura wa wastani

Wachambuzi wa kisiasa wameonya kwamba mkakati huu unaweza kuwaondoa wapiga kura wa wastani ambao wanaona lugha kama hiyo kuwa ya kupindukia na ya matusi kutoka kwa Republican; ingawa unaweza kuhamasisha msingi wa kura wa chama hiki.

The New York Times pia ilitaja mashambulizi ya kibinafsi ya Democrat dhidi ya Republican ikiwa ni pamoja na kuwatuhumu kwa ufisadi, lakini iliandika kwamba ukali wa mashambulizi ya Republican katika uchaguzi wa sasa umekuwa mashuhuri zaidi.

Maandamano machache ndani ya chama cha Republican

Flake aliona kuenea kwa lugha hii kama matokeo ya mchanganyiko wa kukata tamaa ndani ya chama na kuiga Trump. Katika baadhi ya mashindano, Republican pia wameandamana dhidi ya matangazo ya kichokozi.

Susan Collins, seneta wa Republican wa jimbo la Maine, alidai kusitishwa kwa matangazo ya redio dhidi ya mpinzani wake wa Democrat ambayo yalirejelea suala la uzazi wake.

Mashambulizi ya chuki dhidi ya Uislamu katika mashindano ya Michigan

Gazeti hili pia lilishughulikia mashambulizi ya chuki dhidi ya Uislamu dhidi ya Abdulsaid, mgombea wa Democrat katika jimbo la Michigan, na likaandika kwamba Democrat wana wasiwasi kuhusu athari ya mashambulizi haya kwenye mashindano nyeti ya udhibiti wa Seneti.

The New York Times katika muktadha huu ilitaja uchaguzi wa mwaka 2008 ambapo John McCain, mgombea wa Republican wa urais, akijibu kauli za chuki dhidi ya Uislamu za mwanamke mmoja dhidi ya Barack Obama, alitetea mpinzani wake wa Democrat.