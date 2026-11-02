Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu Sputnik, Kirill Dmitriev, mwakilishi maalum wa rais wa Urusi kwa masuala ya uwekezaji na ushirikiano wa kiuchumi na nchi za kigeni na mkuu wa Mfuko wa Uwekezaji wa Moja kwa Moja wa Moscow, akijibu habari ya uporaji wa maduka katika mji wa Frankfurt wa Ujerumani wakati wa maandamano dhidi ya kupanda kwa gharama za maisha, aliandika katika mtandao wa kijamii X: Kama ilivyotarajiwa, bei ya juu ya nishati katika Umoja wa Ulaya kwa sababu ya kukataa kwa kutowajibika kwa gesi ya Urusi inamaanisha kupungua kwa viwanda, machafuko na uporaji.

Mwakilishi maalum wa rais wa Urusi aliendelea kuongeza: uhusiano huu wa sababu na athari pia unasababishwa na sera za uhamiaji za kujiharibu na kukataa kwa ukaidi kurekebisha makosa.

Wakati huo huo, wakati wa maandamano ya usiku uliopita nchini Ujerumani hasa Frankfurt, maduka yaliporwa.

Katika picha zilizochapishwa za matukio haya, watu walioficha nyuso zao wanaingia katika maduka ambayo vioo vyake vimevunjwa na kuchukua bidhaa zilizopo.

Maandamano haya nchini Ujerumani yalifanyika dhidi ya ubaguzi na mgawanyiko wa kijamii.

Hapo awali pia picha kama hizo zilisambazwa kutoka Ufaransa kwa vile maduka ya kifahari ya nchi hii yaliporwa na waandamanaji.